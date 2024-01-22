Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей

Суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам, она составила более 7 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы 22 января.

«Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедроса в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей», — указано в сообщении.

Уточняется, что судебный приказ еще не вступил в законную силу.

Адвокат певца Александр Добровинский рассказал «Известиям», что Киркоров порядочный и честный налогоплательщик.

«Думаю, вернее, знаю, что Филипп Киркоров — порядочный и честный налогоплательщик. Другое дело, что взгляд бухгалтера Филиппа может расходиться со взглядом налоговой. Это часто бывает. Арбитражные, да и районные суды завалены подобного рода спорами», — объяснил адвокат.

Он также выразил сожаление о том, что не занимался этим делом. Тогда, по его словам, результат мог бы быть другой.

«Если вторая инстанция оставит решение в силе, Филипп Киркоров его, естественно, немедленно исполнит. Я не занимался ни этим делом, ни этим процессом. Кстати, жаль. Может быть, и результат был бы другой», — сказал Добровинский.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось, что гостей скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, в том числе и Киркорова, который там присутствовал соблюдая дресс-код, проверят на неуплату налогов. Тогда же движение общественных активистов «Зов народа» направило заявление в СК, Генпрокуратуру и МВД, в котором говорилось, что вечеринка демонстрирует игнорирование общественных проблем во время проведения СВО и противоречит указу президента России о защите традиционных и духовно-нравственных ценностей.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении. После скандального мероприятия Киркоров, извинился на камеру. Певца за посещение «голой» вечеринки требовали лишить звания народного артиста.