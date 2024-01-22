Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого

Минобороны России 22 января опубликовало кадры штурма подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Когда штурмовые группы продвигаются, получаем приказ, выезжаем на точку, определяемся, с какой точкой будем работать, выбираем дистанцию, чтобы не зацепить своих, и работаем в направлении националистов. В последнее время и днем, и ночью работаем. В зависимости от того, как продвигаются наши штурмовые группы», — рассказал командир боевой машины БМД-2 с позывным Туман.

Отмечается, что подразделения Тульских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и 18 января освободили населенный пункт Веселое.

В ходе разведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в Веселом и на его подступах. В результате контрбатарейной борьбы, артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила пункты управления.

Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались украинские боевики. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.

Как указали в Минобороны РФ, в дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

«Днем и ночью приходится выезжать. Всё-таки надо поддерживать нашу пехоту. И поддерживаем, я бы сказал, неплохо. Приходится подходить довольно близко от 3,5 км до 2 км», — сказал механик водитель БМД-2 с позывным Ветер.

Ранее, 18 января, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями» рассказал о значении освобождения Вооруженными силами РФ населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике. По его словам, каждый населенный пункт, освобожденный Российской армией, имеет огромное стратегическое значение, так как это приближает к главной цели спецоперации — освобождению Донбасса.

В тот же день об освобождении Веселого Российской армией сообщило Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что потери Вооруженных сил Украины в живой силе на указанном направлении составили свыше 260 военнослужащих, в вооружении — 17 автомобилей, две боевые машины пехоты и танк.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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