Военный эксперт назвал знаковым моментом освобождение ВС РФ села Веселое в ДНР

Ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями» 18 января рассказал о значении освобождения Вооруженными силами РФ населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике.

«Освобождение каждого населенного пункта на линии боевого соприкосновения — это очень знаковый момент, потому что всё там достаточно плотно, агломерация, наверное, самая плотная. Поэтому это значит, что на каком-то участке оборона противника пошатнулась и есть возможность заходить с флангов противника, и именно это является знаковым моментом», — сказал Дандыкин.

По его словам, каждый населенный пункт, освобожденный Российской армией, имеет огромное стратегическое значение, так как это приближает к главной цели спецоперации — освобождению Донбасса.

Ранее в четверг об освобождении Веселого Российской армией сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что потери Вооруженных сил Украины в живой силе на указанном направлении составили свыше 260 военнослужащих, в вооружении — 17 автомобилей, две боевые машины пехоты и танк.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам РФ выйти на оперативный простор, добавил тогда российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».