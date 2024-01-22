Онколог назвал продлевающий молодость продукт
Онколог Андрей Воробьев заявил, что капуста способна замедлять старение клеток, поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов.
В беседе с изданием «Медикфорум» 20 января специалист отметил, что в капусте в три раза больше витаминов, чем в томатах, особенно витаминов С, Е и бета-каротина.
«Эти витамины являются отличными природными антиоксидантами, способными остановить или замедлить старение клеток», — приводит слова онколога Life.ru.
Помимо этого, в капусте много пищевых волокон, помогающих организму выводить токсины и поддерживать здоровье пищеварительного тракта. Также благодаря постоянному присутствию капусты в рационе в желудке происходит рост полезных бактерий, которые являются, по сути, защитниками иммунитета.
Воробьев напомнил, что калорийность капусты невысока — всего 25 ккал на 100 г продукта. В заключение врач посоветовал употреблять сырую капусту, чтобы усвоить больше питательных веществ.
19 января врач-диетолог Александра Разаренова также призвала включать капусту в рацион. По ее словам, употребление этого овоща снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, помогает поддерживать здоровье кожи, а также имеет противовоспалительный эффект и способствует профилактике рака, пишет RT. В частности, отметила врач, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты калием, фолиевой кислотой и антоцианами, обладающими мощными антиоксидантными свойствами, отмечает телеканал «360».
В марте прошлого года специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта выяснили, что пижма обыкновенная способна снизить частоту мутаций клеток, улучшить усвоение кислорода и замедлить старение, пишет НСН.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов по питанию писал, что содержащиеся в капусте пищевые волокна и клетчатка очищают организм от шлаков и токсинов. А витамины групп A, B, C, P, U, которые содержатся в капусте, обеспечивают правильную работу всего организма, положительно влияют на кожу, ногти и волосы. Эксперты предупреждают, что капуста противопоказана людям с болезнями щитовидной железы, почек и печени.