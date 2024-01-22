Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Более 100 предприятий и 200 тыс. специалистов будут строить РОС
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Общество
В РФ начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек
Общество
Вильфанд сообщил о повышении температуры в Москве до околонулевых значений
Политика
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Экономика
Топ-менеджеров банков хотят дисквалифицировать за утечки данных
Мир
Илон Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах в США
Мир
Минимум 12 человек погибли на юге сектора Газа после обстрелов ЦАХАЛ
Мир
ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль
Мир
В парламенте Словакии заявили о желании переговоров с РФ по Украине
Мир
Трамп значительно опередил конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире
Общество
Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане
Мир
Во Франции прошли митинги против закона о миграции
Происшествия
Девять человек отравились угарным газом в дагестанском Каспийске
Мир
Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке

Онколог назвал продлевающий молодость продукт

Онколог Воробьев назвал капусту способствующим замедлению старения организма овощем
0
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Онколог Андрей Воробьев заявил, что капуста способна замедлять старение клеток, поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов.

В беседе с изданием «Медикфорум» 20 января специалист отметил, что в капусте в три раза больше витаминов, чем в томатах, особенно витаминов С, Е и бета-каротина.

«Эти витамины являются отличными природными антиоксидантами, способными остановить или замедлить старение клеток», — приводит слова онколога Life.ru.

Помимо этого, в капусте много пищевых волокон, помогающих организму выводить токсины и поддерживать здоровье пищеварительного тракта. Также благодаря постоянному присутствию капусты в рационе в желудке происходит рост полезных бактерий, которые являются, по сути, защитниками иммунитета.

Воробьев напомнил, что калорийность капусты невысока — всего 25 ккал на 100 г продукта. В заключение врач посоветовал употреблять сырую капусту, чтобы усвоить больше питательных веществ.

Пожевать всего лучшего: почему вредно часто перекусывать
Врачи рассказали, сколько раз в день надо есть, чтобы сохранить здоровье

19 января врач-диетолог Александра Разаренова также призвала включать капусту в рацион. По ее словам, употребление этого овоща снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, помогает поддерживать здоровье кожи, а также имеет противовоспалительный эффект и способствует профилактике рака, пишет RT. В частности, отметила врач, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты калием, фолиевой кислотой и антоцианами, обладающими мощными антиоксидантными свойствами, отмечает телеканал «360».

В марте прошлого года специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта выяснили, что пижма обыкновенная способна снизить частоту мутаций клеток, улучшить усвоение кислорода и замедлить старение, пишет НСН.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов по питанию писал, что содержащиеся в капусте пищевые волокна и клетчатка очищают организм от шлаков и токсинов. А витамины групп A, B, C, P, U, которые содержатся в капусте, обеспечивают правильную работу всего организма, положительно влияют на кожу, ногти и волосы. Эксперты предупреждают, что капуста противопоказана людям с болезнями щитовидной железы, почек и печени.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024