Диетолог рассказала о профилактике онкологии с помощью капусты

Любые виды капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Употребление капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и способствует здоровью кожи, рассказала 19 января врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

Она отметила способность белокочанной капусты быть источником витаминов С и К, помогать пищеварению за счет клетчатки. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты калием и фолиевой кислотой, содержат антоцианы с мощными антиоксидантными свойствами. В брокколи есть немало общего с другими видами капусты, а также кальций и витамин А, объяснила диетолог в беседе с радио Sputnik.

«Капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке (нарезании, пережевывании. — Ред.) которых образуется биологически активное вещество сульфорафан. Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», — добавила врач.

Разаренова обратила внимание на способы обработки капусты, которые требуют внимания к индивидуальным особенностям организма. У некоторых людей при употреблении капусты в сыром виде может появиться вздутие и газообразование из-за содержащихся в продукте сложных углеводов, фруктанов, которые не усваиваются полностью.

«Если у вас есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу употребления сырой капусты», — порекомендовала диетолог.

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