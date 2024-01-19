Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине выразили недовольство ситуацией с производством БПЛА в стране
Мир
Посол РФ в Ереване указал на заинтересованность Москвы в мирном Южном Кавказе
Мир
Трамп похвастался хорошими отношениями с главами стран с мощным ядерным оружием
Мир
В Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО
Мир
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
Мир
Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины
Мир
NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста
Армия
ВС РФ нарастили удары по артрасчетам ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Самолет Москва — Кемерово сел в аэропорту Новосибирска из-за неисправности
Мир
В Киеве заявили о бессмысленности глобального саммита мира без участия России
Армия
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Мир
NYT оценила запугивающий эффект ракетного потенциала Ирана
Армия
Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении
Мир
В США осадили украинского политика за высказывание о Лаврове
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке

Диетолог рассказала о профилактике онкологии с помощью капусты

Диетолог Разаренова: глюкозинолаты в капусте при переработке выделяют защищающий от рака сульфорафан
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые виды капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Употребление капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и способствует здоровью кожи, рассказала 19 января врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

Она отметила способность белокочанной капусты быть источником витаминов С и К, помогать пищеварению за счет клетчатки. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты калием и фолиевой кислотой, содержат антоцианы с мощными антиоксидантными свойствами. В брокколи есть немало общего с другими видами капусты, а также кальций и витамин А, объяснила диетолог в беседе с радио Sputnik.

«Капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке (нарезании, пережевывании. — Ред.) которых образуется биологически активное вещество сульфорафан. Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», — добавила врач.

Разаренова обратила внимание на способы обработки капусты, которые требуют внимания к индивидуальным особенностям организма. У некоторых людей при употреблении капусты в сыром виде может появиться вздутие и газообразование из-за содержащихся в продукте сложных углеводов, фруктанов, которые не усваиваются полностью.

«Если у вас есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу употребления сырой капусты», — порекомендовала диетолог.

Мороз и сальце: как скорректировать рацион зимой
Специалисты по питанию рассказали, какие продукты согревают в холода

18 января эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям», как правильно и разнообразно питаться полезными аналогами дорогих продуктов. Она напомнила, что вместо корня сельдерея использовать репу, вместо батата — тыкву, вместо кейла и руколы — свекольную ботву, петрушку, укроп и белокочанную капусту.

7 декабря президент общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан рассказала о том, что начальные проявления ожирения не являются заболеванием. Однако могут возникнуть опасные последствия в случае тяжелых форм ожирения — сахарный диабет второго типа, сонный апноэ, сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и некоторые виды онкологии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024