Врач рассказала об опасной связи ожирения и онкологии

Начальные проявления ожирения не являются заболеванием, однако могут появиться опасные последствия в случае тяжелых форм ожирения — сахарный диабет второго типа, сонный апноэ, сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и некоторые виды онкологии. Об этом 7 декабря «Газете.Ru» рассказала президент общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан.

«Ожирение второй-третьей степени при этом является хроническим заболеванием, которое влияет на все системы организма», — подчеркнула врач.

Именно особенность жировой ткани при избыточном весе и ожирении является причиной развития онкологических заболеваний, добавила она. Бордан объяснила, что жир, которого становится слишком много в организме, является метаболически активным. К примеру, жировые клетки способны вырабатывать эстроген, а избыток этого вещества в организме может стимулировать рост раковых клеток в молочной железе.

«Ожирение также связано с изменениями в обмене веществ, оно провоцирует высокий уровень сахара в крови и инсулинорезистентность, это в свою очередь способствует росту определенных типов раковых клеток и может увеличивать риск развития онкологических заболеваний», — сказала хирург.

Врач обратила внимание на то, что наличие избыточного веса контролируемо и человек может самостоятельно избавиться от него, однако при развитии ожирения тяжелой степени такое уже становится невозможным. Бордан напомнила, что для определения ожирения или избыточного веса существует индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается по определенной формуле.

«Масса тела в килограммах, разделенная на рост в метрах в квадрате или с помощью специального онлайн-калькулятора. Если ИМТ выше 25, то у человека лишний вес, а если выше 30 — то это уже ожирение», — сказала Бордан.

Хирург добавила, что сбалансированное питание и физические нагрузки помогут избавиться от лишнего веса, но в случае с ожирение такая корректировка не применяется. По ее данным, примерно 90% людей с ожирением, которые пытались уменьшить свой вес с помощью диет и спорта, снова возвращались в исходный вес в течение года.

Согласно словам Бордан, именно бариатрическая операция является самым эффективным способом лечения ожирения, которое также предотвращает развитие онкологических заболеваний и избавляет от сопутствующих (сахарный диабет второго типа, апноэ, бесплодия и др.). она добавила, что такие операции проводят малоинвазивно при помощи небольших проколов в теле.

«Период реабилитации пациентов значительно сокращается. У прооперированных пациентов избыточная масса тела снижается более чем на 60% в течение одного-полутора лет, у 75-90% из них наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа на протяжении пяти лет и более», — резюмировала врач.

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