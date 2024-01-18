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Врач назвала полезные аналоги дорогих продуктов

Врач Кашух: полезные дорогие продукты можно легко заменить бюджетными аналогами
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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух 18 января рассказала «Известиям», как правильно и разнообразно питаться при любом бюджете и какие существуют полезные аналоги дорогих продуктов.

«На самом деле дорогие экзотические или фермерские продукты нельзя априори назвать самыми полезными. Согласно мнению специалистов международных организаций, здоровое питание — это сбалансированный рацион, включающий разнообразные пищевые группы: овощи и фрукты, зерновые, источники белка, полиненасыщенные жиры. Важно питаться разнообразно, используя продукты разных пищевых групп. Кроме того, следует ограничить соль, сахар и насыщенные жиры. В целом все рекомендации сводятся к разнообразию и выбору минимально обработанных продуктов», — рассказала Кашух.

По ее словам, один из способов экономии на еде — замена дорогих ингредиентов более доступными. Обычно такие аналоги ничем не уступают оригиналам в пользе, а вкусовые качества прекрасно компенсируются кулинарными хитростями.

«Телятину можно заменить более доступными вариантами, например говядиной. Кроме того, не стоит делать упор только на красное мясо, важно чередовать его с белым куриным мясом, которое стоит гораздо меньше, но также считается хорошим нежирным источником белка», — поделилась гастроэнтеролог.

Также она обратила внимание, что свежую красную рыбу, которая является хорошим источником полиненасыщенных жирных кислот и полезных микроэлементов, можно заменить более доступными аналогами: вместо семги можно взять горбушу, вместо трески — минтай, а вместо палтуса — камбалу.

«Еще один способ сэкономить — покупать заморозку или консервы. Пользы в них практически столько же, сколько и в свежей рыбе, а цена значительно ниже. При выборе консервов стоит обращать внимание на состав, брать с минимальным количеством синтетических пищевых добавок, без сахара и масла», — добавила специалист.

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По ее словам, замены для дорогих орехов и суперфудов также легко находятся. Гречка, например, содержит пищевые элементы (железо, белок, витамины, кальций, магний, калий и многие другие полезные вещества), сходные с теми, что содержатся в киноа, а семена чиа можно легко заменить семенами льна, потому что они обладают похожим составом и обволакивающим ЖКТ действием.

Также гастроэнтеролог обратила внимание, что в целях экономии свежие овощи и фрукты можно заменить замороженными аналогами. Особенно если их планируется использовать в готовке. По вкусу и содержанию витаминов они почти не отличаются от свежих.

«Экзотические импортные овощи и фрукты без потери пользы можно заменить на локальные. Например, вместо корня сельдерея использовать репу, вместо батата — тыкву, вместо кейла и руколы — свекольную ботву, петрушку, укроп и белокочанную капусту. Личи, маракуйю и манго можно заменить на яблоки, мандарины, киви, хурму и гранат, их цена значительно ниже, чем у экзотических, потому что они доставляются из соседних регионов и стран», — продолжила Кашух.

Ароматные травы вроде базилика, розмарина или тимьяна можно брать в сушеном виде, их цена ниже в несколько раз. Заменить дорогие орехи, такие как макадамия или пекан, можно более доступными семенами тыквы, грецким орехом, миндалем или фундуком, добавила врач.

Кроме того, по ее словам, можно добавлять немного растительных масел в салаты и закуски, так как в них содержатся полезные жирные кислоты. Подойдет нерафинированное оливковое, подсолнечное, кунжутное или льняное масло.

«Если потратить чуть больше времени на выбор продуктов и внимательнее изучить акции магазинов, то получится еще больше уменьшить траты. Так, продукция небольших локальных компаний часто не уступает по вкусовым качествам разрекламированным производителям, но стоит дешевле, так как расходы на рекламу и логистику у них меньше. Покупка упакованных продуктов тоже часто обходится дороже. Если уделять внимание подобным мелочам, можно хорошо сэкономить на еде, не ограничивая себя в полезных питательных веществах, необходимых для здоровья», — резюмировала специалист.

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