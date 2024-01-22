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Сугробы в Москве превысили норму в полтора раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Москве и Московской области высота сугробов превысила норму для второй половины января в полтора раза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 21 января.

По словам метеоролога, высота снежного покрова на погодной станции ВДНХ за сутки снизилась лишь на 1 см и составила 41 см при норме в 29 см. Крупнее всего сугробы оказались в районе Тушино, где высота составила 46 см, сообщает НСН. В районе МГУ этот показатель составил 45 см, отмечает телеканал «360».

В Подмосковье лидерами по высоте сугробов стали Коломна (48 см), Черусти (46 см), а также Волоколамский городской округ с показателем в 42 см.

На предстоящей неделе, по прогнозу Тишковца, существенных изменений в высоте снежного покрова не произойдет, пишет сайт kp.ru. Прибавка от 5 до 10 мм от небольших снегопадов надолго не задержится из-за оттепели, которая придет в Москву и Подмосковье в среду.

По словам синоптика, в столице днем 24–25 января будет +1 градус, по области — от 0 до +2 градусов, отмечает «Ридус».

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Ранее 21 января синоптик отмечал, что в столичном регионе зафиксировали 25-градусные морозы. По его словам, холоднее всего было в Мелихово, где столбики термометров опустились до –20,1, а также Можайске (–20,2), Подмосковном (–20,3), Солнечногорске (–21,1), Ново-Иерусалиме (–21,8), Михайловском (–22,8), Талдоме (–22,9), Клину (–25,0). На базовой московской метеостанции ВДНХ температура понизилась до –15,8, отмечает ИА «Регнум».

Также Тишковец предупредил, что на Солнце произошла новая мощная вспышка, ученые ожидают ее последствий на Земле к 22 января. По его словам, «если не будет снежных туч, можно будет полюбоваться северным сиянием в самых разных регионах», пишет Pravda.Ru.

21 января эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января. Отмечается, что ожидающаяся магнитная буря будет уровня G1, то есть слабой. Между тем, они предупредили, что метеозависимые люди могут испытать головную боль, перепады давления или учащенное сердцебиение.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил о «своевольной» погоде в Москве. По его словам, уже со вторника по четверг температура начнет резко идти вверх. Во вторник днем термометры могут показать от –1 до –3 градусов, а в среду и столбики термометров могут подняться до отметок выше нуля. Как заключил синоптик, неделя почти вся будет отклонена от нормы: в понедельник температура будет ниже нормы на 6–7 градусов, а в среду и четверг наоборот: выше на 5–6 градусов.

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