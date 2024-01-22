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Найдены снижающие риск деменции лекарства

Lancet: статины могут снизить риск болезни Альцгеймера на 28%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Прием статинов снижает риск деменции на 20%, а болезни Альцгеймера — на 28% у пациентов с сердечной недостаточностью. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале The Lancet Regional Health.

Отмечается, что был проведен анализ данных более чем 100 тыс. пациентов с сердечной недостаточностью из Гонконга. Половина из них принимала статины (лекарства, снижающие уровень холестерина в крови). Средний возраст участников составил 74 года. В течение десяти лет у 2250 развилась болезнь Альцгеймера, у 1831 — сосудистая деменция, у 5950 — другой тип деменции.

Среди принимающих статины распространенность деменции составила 7,3%, а среди тех, кто не принимал их, — у 11%. Согласно результатам анализа, статины снижают риск любой деменции на 20%, летального исхода от любой причины — на 30%. Лекарства оказались особенно эффективны в профилактике болезни Альцгеймера, снижая ее относительный риск на 28%.

Более ранние исследования показали, что прием статинов может существенно снизить риск деменции. Новые данные подтверждают эту информацию, уточняя, что это касается и пациентов с сердечной недостаточностью.

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Ранее, 17 января, заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян рассказала, как распознать признаки деменции. По ее словам, главный критерий заболевания — не только когнитивные расстройства, выраженные в снижении памяти, внимания и мотивации, но и потребность в помощи. Для нейродегенеративной деменции характерно изменение поведения, например внезапная агрессивность, асоциальные выпады, указала Танашян.

Также в научном журнале Journal of the International Neuropsychological Society (JINS) было опубликовано исследование, в котором американские ученые из Вашингтонского университета обнаружили существенную связь между незначительными переменами в повседневной умственной деятельности человека и риском развития болезни Альцгеймера, являющейся наиболее распространенной причиной деменции.

20 декабря ученые назвали новый симптом болезни Альцгеймера. По данным исследования, у пациентов с этой болезнью искажено восприятие времени. Также у таких людей сниженные способности к воспроизведению хронологического порядка. Исследователи надеются, что их открытие станет первым этапом разработки новых методов диагностики заболевания.

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