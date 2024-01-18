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Ученые обнаружили новые признаки для раннего выявления болезни Альцгеймера

JINS: тонкие изменения в памяти, внимании и ориентировании предвещают деменцию
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Фото: Global Look Press/Ingram Images
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Американские ученые из Вашингтонского университета обнаружили существенную связь между незначительными переменами в повседневной умственной деятельности человека и риском развития болезни Альцгеймера. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Journal of the International Neuropsychological Society (JINS).

Отмечается, что болезнь Альцгеймера является прогрессирующим неврологическим заболеванием, которое в большинстве случаев наблюдается у пожилых людей. Она провоцирует постепенное снижение когнитивных способностей, включая память, мышление и коммуникативные навыки, это связано с дегенерацией и гибелью клеток головного мозга. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции, указала «Газета.Ru».

В исследовании использовались данные 320 участников инициативы по нейровизуализации болезни Альцгеймера. Добровольцы вместе с людьми, которые их хорошо знают, заполнили опросник для оценки изменений в повседневных когнитивных функциях. Также были измерены биологические маркеры, связанные с болезнью Альцгеймера, включая белки в спинномозговой жидкости и объем гиппокампа.

По результатам исследования было установлено, что ухудшение памяти, внимания и способностей к пространственной навигации с течением времени можно предсказать по определенным изменениям в мозге и уровням биомаркеров. Как уточнили ученые, с таким снижением было связано более высокое соотношение определенных белков в спинномозговой жидкости и меньший объем гиппокампа. Соответствующие результаты демонстрируют тесную связь между изменениями в биологических маркерах и тонкими переменами в когнитивном состоянии.

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Ранее, 18 января, заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян рассказала, как распознать признаки деменции. По ее словам, главный критерий заболевания — не только когнитивные расстройства, выраженные в снижении памяти, внимания и мотивации, но и потребность в помощи. Для нейродегенеративной деменции характерно изменение поведения, например внезапная агрессивность, асоциальные выпады, указала Танашян.

20 декабря ученые назвали новый симптом болезни Альцгеймера. По данным исследования, у пациентов с этой болезнью искажено восприятие времени. Также у таких людей сниженные способности к воспроизведению хронологического порядка. Исследователи надеются, что их открытие станет первым этапом разработки новых методов диагностики заболевания.

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