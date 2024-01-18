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Врач перечислила признаки деменции

Врач Танашян: для выявления деменции достаточно беседы с человеком и его родными
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/blackday
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Заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян рассказала, как распознать признаки деменции.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 17 января, специалист отметила, что для того, чтобы распознать деменцию, достаточно разговора с пациентом или его родственниками.

Врач объяснила, что главный критерий заболевания — не только когнитивные расстройства, выраженные в снижении памяти, внимания и мотивации, но и потребность в помощи. Если пациент не в состоянии обслуживать себя сам, например ходить в магазин или оплатить ЖКХ, и ему нужен помощник, то это основание для постановки диагноза «деменция».

По словам специалиста, ошибки в этом диагнозе практически не встречаются, потому что большинство пациентов обращается к врачам, когда диагноз очевиден в том числе и для них самих.

Ранние признаки деменции распознают раньше всех внимательные и чуткие родственники. Так, по словам Танашян, при сосудистых изменениях человек обычно «витает в облаках» — теряет интерес к прежним увлечениям, становится апатичным, игнорирует друзей или родных, перестает следить за личной гигиеной. Для нейродегенеративной деменции характерно изменения поведения, например, внезапная агрессивность, асоциальные выпады.

Врач призвала не дожидаться крайних проявлений заболевания.

Она также рассказала, что на начальных стадиях деменции эффективным средством борьбы с болезнью могут стать специализированные кроссворды. Также замедлить деменцию способны виноград, какао и орехи, содержащие ресвератрол, отмечает телеканал «360».

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8 января Life.ru сообщал, что британские и нидерландские ученые провели исследование и выяснили, что деменция чаще всего возникает у людей с низким уровнем образования. Кроме того, на развитие болезни влияли экономический статус и генетическая предрасположенность. Также в списке провоцирующих деменцию факторов оказалось пьянство, полный отказ от алкоголя, социальная изоляция, недостаток витамина D, диабет, депрессия и другие факторы, пишет НСН.

Также в декабре ученые выяснили, что для профилактики деменции человеку в день достаточно делать не менее 4 тыс. шагов. По словам одного из авторов исследования, д.м.н. Дэвида Меррилла, это гораздо меньше, чем часто рекомендуемые 10 тыс. шагов, значит, эта цель более достижима для многих людей, отмечает ИА «Регнум».

7 декабря невролог «ГУТА КЛИНИК» Сергей Новиков назвал подверженные деменции категории людей. По его словам, в зоне риска находятся люди старше 65 лет, страдающие от алкоголизма, гипертоники, диабетики, пациенты с лишним весом и ожирением, заядлые курильщики, физически неактивные, одинокие, а также те, кто находится в длительной депрессии. Так, одиночество повышает риск развития деменции на 50%.

В сентябре врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о методах профилактики деменции. Специалист посоветовала заниматься физической и умственной активностью, изучать новые языки, разгадывать кроссворды, читать стихи. Кроме того, помогут сбалансированные блюда с большим количеством зелени, фруктов и сокращение в рационе полуфабрикатов с переработанными продуктами, пишет RT.

Ранее старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин рассказал, что многие болезни, вредные привычки и социальная изоляция могут спровоцировать развитие деменции. Среди вредных привычек специалист назвал курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, малоподвижный образ жизни, отмечает телеканал «Звезда».

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