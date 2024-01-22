В парламенте Словакии рассказали о возможности встречи Фицо и Путина
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потенциально заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил «Известиям» глава комиссии по внешним делам, член правящей партии Smer Мариан Кэри. При этом, по его мнению, подобные переговоры вряд ли возможны в ближайшее время.
«В ближайшие недели и месяцы встреча Фицо и Путина пока невозможна. Наша оппозиция тут же стала бы заявлять, что, мол, словацкий премьер отправился к Путину, чтобы ему сказали, что делать», — сообщил Кэри.
По словам политика, многие политики и журналисты критически относятся к позиции нового словацкого правительства относительно причин украинского конфликта. Потенциально Роберт Фицо заинтересован в такой встрече, однако несколько позже, уточнил словацкий политик.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Мариана Кэри «Известиям»:
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