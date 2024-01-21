В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для критической инфраструктуры

В Ленинградской области во всех районах на объектах критической инфраструктуры был объявлен режим повышенной готовности. Об этом 21 января сообщает областная администрация в своем Telegram-канале.

«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.) в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — указывается в сообщении.

Ночью 21 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков сообщил о пожаре в порту Усть-Луга в терминале компании «Новатэк». Он также заявлял, что пострадавших в результате возгорания нет.

Позже в единой диспетчерской службе Кингисеппского района по Усть-Луге сообщили «Известиям», что пожар локализован, горит одна цистерна объемом 100 куб. м. На место были направлены 11 расчетов, включая пожарный поезд.

В этот же день пресс-службе «Новатэка» указали, что после возгорания в терминале компании в порту Усть-Луга был остановлен технологический процесс. Кроме того, в «Новатэке» заявили, что причиной пожара, предварительно, стало внешнее воздействие. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб, оценка причиненного ущерба будет произведена позднее.