Пожар в терминале «Новатэка» в Ленинградской области локализован

Пожар в терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга локализован. Об этом «Известиям» 21 января сообщили в единой диспетчерской службе Кингисеппского района по Усть-Луге.

«Локализован пожар, для того чтобы он не перекинулся на другие объекты. Пожарные силы, которые сейчас там задействованы, решают вопрос по полной ликвидации пожара. Работают 11 расчетов, включая пожарный поезд», — проинформировали в диспетчерской.

На данный момент происходит горение одной цистерны объемом 100 куб. м. В свою очередь, глава района Юрий Запалатский сообщил в беседе с «Известиями», что в настоящее время причина пожара неизвестна. В результате происшествия никто не пострадал, на месте работают следственные органы.

«Там Следственный комитет РФ, все работают. Естественно, произошли взрывы какие-то. Газ этот, летный керосин, все материалы горючие. На месте работают сотрудники. Пострадала техника», — указал Запалатский.

О пожаре в порту ранее в этот день сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков. Он отметил, что пострадавших в результате случившегося нет. Как уточнил глава региона, к тушению пожара привлечены местные силы и средства МЧС, а также Леноблпожспаса.