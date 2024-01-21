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Пожар произошел в терминале «Новатэка» в Усть-Луге Ленинградской области

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Фото: Соцсети
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В порту Усть-Луга в терминале компании «Новатэк» произошел пожар, пострадавших в результате случившегося нет. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», — указывается в сообщении.

Как уточнил Дрозденко, в данный момент к тушению пожара привлечены местные силы и средства МЧС, а также Леноблпожспаса.

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Ранее, 20 января, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся автосервис. Как сообщил источник «Известий», в пожаре пострадали два автомобиля, а также сгорели личные вещи. Предварительно, пожар произошел в тот момент, когда в автосервисе сливали топливо.

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