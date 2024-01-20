В Санкт-Петербурге загорелся автосервис

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся автосервис, об этом сообщили в управлении МЧС по городу 20 января.

Сообщение о пожаре на Железнодорожной улице поступило в 16:20.

В ведомстве уточнили, что горение происходит в одноэтажном здании автосервиса размером 10х25 м. В 16:30 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС.

К ликвидации возгорания привлечены шесть единиц техники и 27 спасателей, рассказали в МЧС.

Как сообщил источник «Известий», в пожаре пострадали два автомобиля, а также сгорели личные вещи. Предварительно, пожар произошел в тот момент, когда в автосервисе сливали топливо.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в этот же день в Южно-Сахалинске загорелся приют для животных. Сообщалось, что около 200 собак и 300 кошек эвакуировали из горящего здания. Речь идет о приюте «Кот и пес» на Железнодорожной улице. Густые клубы дыма виднелись из разных точек города. Позже в МЧС сообщали, что площадь пожара составила 800 кв. м. В ведомстве уточнили, что из горящего здания спасены 304 собаки и 55 кошек. В результате происшествия одна кошка погибла.