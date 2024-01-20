В Южно-Сахалинске загорелся приют для животных

Пожар возник в субботу, 20 января, на территории приюта для животных в Южно-Сахалинске. Кадры с места публикуют очевидцы в социальных сетях.

Известно, что горит приют «Кот и пес» на Железнодорожной улице. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил здание приюта. Густые клубы дыма виднеются из разных точек города.

По данным мэрии, примерно 200 собак и 300 кошек эвакуировали из горящих вольеров. В настоящее время уточняется площадь пожара.

На месте работают спасатели.

Накануне, 19 января, загорелись торговые павильоны возле торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Европа – Азия» в Челябинске. Пожар охватил металлокаркасные павильоны. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожара.