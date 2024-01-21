Терминал «Новатэка» в Усть-Луге приостановил работу после пожара

После возгорания на терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга (Ленинградская область) был остановлен технологический процесс. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе компании.

«Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья», — передает сообщение компании ТАСС.

Кроме того, в «Новатэке» заявили, что причиной пожара, предварительно, стало внешнее воздействие. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб, оценка причиненного ущерба будет произведена позднее.

Ночью 21 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков сообщил о пожаре в порту Усть-Луга. Он также заявлял, что пострадавших в результате возгорания нет.

Позже в единой диспетчерской службе Кингисеппского района по Усть-Луге сообщили «Известиям», что пожар локализован, горит одна цистерна объемом 100 куб. м. На место были направлены 11 расчетов, включая пожарный поезд.