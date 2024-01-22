Каскад трудов: какие сенсации принес прыжковый чемпионат России

Прыжковый чемпионат России по фигурному катанию, который завершился в Москве 21 января, стал настоящей феерией сложнейших элементов. Молодые фигуристы, в том числе впервые выступавшие на турнирах подобного уровня, сумели показать себя во всей красе. В первый день соревнований спортсмены боролись в личном первенстве за главный приз — миллион рублей. Имена победителей удивили. А во второй — защищали часть своих команд. Победу одержали «синие» во главе с чемпионом Европы Дмитрием Козловским. В упорной борьбе, но при довольно трагических обстоятельствах.

Парные интриги

В этом году прыжковый чемпионат открывали пары. Соревнования в этой дисциплине проводились впервые. Основными претендентами на победу считались лидеры российского парного катания: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Но ожидаемой дуэли в финале турнира не случилось. Ученики Тамары Москвиной проиграли в полуфинале, допустив ошибку на выбросе. В итоге представители группы Этери Тутберидзе Бойкова и Козловский боролись за победу с парой Елизавета Осокина / Артем Грицаенко.

Фигуристы из Перми не дрогнули в борьбе с титулованными спортсменами и сумели сделать свои элементы лучше них. В итоге именно они одержали итоговую победу в парном турнире после ошибки Козловского и Бойковой в каскаде.

На пресс-конференции Елизавета и Артем признались, что до конца не осознали разницу между шоу и турниром. «Немного непонятно, но как минимум весело, интересно», — подчеркнул Грицаенко.

Триумф звезд Тутберидзе

В турнирах одиночников успеха достигли юные фигуристы группы Тутберидзе. Сначала свой класс продемонстрировал 14-летний Арсений Федотов. Спортсмен стал единственным участником личного турнира, который безошибочно исполнил все свои элементы. После победы он скромно отметил, что не рассчитывал дойти до финала, а тем более победить.

— Моя главная задача заключалась в том, чтобы сделать свои элементы, — рассказал Арсений Федотов. — Я настроился и сделал. Больше воспринимаю первое место и миллион призовых, как участник шоу «Кто хочет стать миллионером». Не чувствую себя чемпионом России. Когда закончился полуфинал, сразу в голове задумал, что буду прыгать, согласовал с тренерами. Я не рассчитывал, что пройду так далеко.

Среди женщин победа досталась юной Маргарите Базылюк. Она сумела обойти действующую чемпионку России Аделию Петросян. 12-летняя фигуристка допускала ошибки по ходу турнира, но в финале выдала практически идеальный прокат. Уже зная о своем успехе, спортсменка исполнила на бис сложнейший каскад из двух четверных сальховов и ойлера. Никто из женщин не делал этого ранее в истории фигурного катания.

— Четверные прыжки Базылюк — это нечто уникальное, — рассказала «Известиям» олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. — Каскад из двух четверных сальховов и ойлера, это войдет в историю. И это в 12 лет. Понятно, что она сделала на эмоциях, будучи в полном восторге от победы. Удивительная девочка. Я получила огромное удовольствие от ее катания.

Цена командного золота

Во второй соревновательный день на лед выходили уже не отдельные спортсмены, а настоящие команды. Капитаном «синих» стал Дмитрий Козловский, а «красных» возглавил Александр Галлямов. Яркая дуэль двух парников выглядела мощной заявкой, однако накануне турнира парни обещали «не доводить дело до драки».

— Чего ждать завтра, драку? Мне кажется, до нее не дойдет. У нас такого в планах нет. Мы обсуждали с Сашей, у нас очень интересное соперничество. Мы сильные спортсмены, нам помогают сильные партнерши. Мы взрослые с регалиями, у нас есть принципиальное соперничество. Вокруг таких фигур и должны строиться противостояния, — говорил перед вторым днем Козловский.

В итоге командный турнир был очень интригующим: оба коллектива шли очень плотно. Соперники буквально не давали друг другу расслабиться, держа в напряжении. После выступлений парников лидировала команда Козловского, но затем «красные» перехватили пальму первенства. А победитель был выявлен только в финальном раунде.

Расстояние между соперниками было небольшим: всего около четырех баллов. Но судьбу золота и приза в 5 млн рублей решили грустные обстоятельства. Участница команды «красных» Елена Костылева, ставшая одним из открытий турнира (завоевала бронзу в личном первенстве), жестко упала с первого прыжка (четверного сальхова). Ей даже потребовалась медицинская помощь после неудачного приземления на руку. Спортсменка в итоге вернулась на лед и решила бороться дальше. Но спустя несколько секунд 12-летняя Костылева снова упала — на этот раз с тройного лутца.

Увы, это обстоятельство сильно повлияло на итоговый расклад. «Красные» потеряли все шансы на победу и уже не имели никаких возможностей догнать соперников. Это обстоятельство убило интригу: «синие» впервые одержали победу в командных соревнованиях со счетом 382,95 – 330,06.

— Турнир получился цельным и последовательным, — подвел итоги турнира Дмитрий Козловский. — Это редкость, когда борьба идет до последнего участника. В конце турнира была негативная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву. Увидели на повторе, как у нее выгнулась рука, было очень напряженно за этим наблюдать. Дай бог, чтобы обошлось без серьезных травм. Но если забыть про этот неприятный эпизод, то наши ожидания оправдались. Турнир удался.

— Это было очень интересно, познавательно и ярко, — продолжила Наталья Бестемьянова. — Чемпионат показал опытных спортсменов и выявил новые лица. Это здорово! Я болела за фигурное катание России.

За команду Дмитрия Козловского выступали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Иван Попов, Евгений Семененко, Лев Лазарев, Мария Гордеева, Софья Муравьева, Маргарита Базылюк, Александра Бойкова и Дмитрий Алиев. В команде Александра Галлямова на лед выходили Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Анастасия Мишина и Елизавета Туктамышева.