Бросить тулуп: кто выступит на прыжковом чемпионате России

В ближайшие выходные — с 19 по 21 января — на лед московской «ЦСКА Арены» выйдут сильнейшие фигуристы страны для того, чтобы соревноваться в своих прыжковых навыках. Уникальный турнир пройдет уже во второй раз в истории, однако в этом году поклонники фигурного катания не досчитаются ряда участников. В частности, показать свои умения не сможет действующая чемпионка России по прыжкам среди женщин — Камила Валиева. Зато приостановившая карьеру Елизавета Туктамышева наоборот — вновь почувствует соревновательный дух.

Без действующей чемпионки

Валиева должна была стать одной из главных звезд прыжкового чемпионата России, ради которой болельщики соберутся на трибунах «ЦСКА Арены». В арсенале Камилы есть тройной аксель и четверной тулуп. Правда, в этом сезоне она не прыгала триксель. А вот на тулуп в четыре оборота заходила дважды, но обе попытки кончились падением.

Тем не менее, на разминках перед выступлениями Камила не раз успешно приземляла четверной тулуп и вполне могла побороться за победу на прыжковом турнире: все-таки исполнять прыжки отдельно от программы проще, чем в прокате. Однако за день до начала стало известно, что 17-летняя фигуристка пропустит соревнования. Причиной снятия стало состояние здоровья спортсменки.

— Там другие наши потрясающие девочки заявлены, Туктамышева катается! О чем речь? Просто жалко, что Камила заболела, — прокомментировала «Известиям» снятие Валиевой заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Теперь прыжковый турнир лишился одной из своих самых ярких звезд. Но потеря Камилы, увы, не единственная. Соревнования пропустит также владеющая четверным сальховом чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева. Фигуристка не сможет выступить по состоянию здоровья.

Еще на льду «ЦСКА Арены» не будет серебряного призера прыжкового чемпионата России Алисы Двоеглазовой. Пропустит турнир и Андрей Мозалев, который на днях перешел в группу Этери Тутберидзе. Но поклонникам фигурного катания все же будет, за кем понаблюдать.

Возвращение императрицы

Одна из самых опытных действующих фигуристок страны Елизавета Туктамышева в начале сезона выступила на контрольных прокатах. Но в дальнейшем спортсменка сделала заявление, что берет паузу в своей карьере. Таким образом, на соревнованиях этого сезона ученицы Алексея Мишина, которую поклонники фигурного катания зовут «императрицей», не было.

Но к прыжковому турниру Туктамышева приняла решение вернуться и вновь приступила к активным тренировкам. Елизавета в своих социальных сетях сообщила, что начала активно восстанавливать свой фирменный прыжок — тройной аксель.

— Настолько, насколько это возможно. Мне очень страшно вкручиваться в многооборотные прыжки спустя такой большой период. Постараюсь довести дело до конца, чтобы прыгать его стабильно, — пообещала фигуристка.

Возвращение 27-летней Туктамышевой безусловно станет большим украшением прыжкового турнира. Пусть фигуристка и планирует выступать только в командном турнире. В свое время Лиза владела четверным тулупом и даже пробовала его на прошлогоднем чемпионате России по прыжкам. Так что эта спортсменка точно сможет порадовать публику своими навыками.

На льду «ЦСКА Арены» ожидается появление и Вероники Жилиной. Талантливая фигуристка, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, не выступала на соревнованиях в этом сезоне из-за травм — тем интереснее будет смотреть за этой спортсменкой на чемпионате по прыжкам. Она владеет богатым набором ультра-си: есть четверные сальхов, тулуп и лутц, а также тройной аксель.

Солидный набор сложнейших элементов есть и у новоиспеченной чемпионки России Аделии Петросян. Фигуристка группы Этери Тутберидзе выиграла национальное первенство, удачно исполнив два четверных тулупа. Также спортсменка владеет тройным акселем, четверным флипом и риттбергером.

В списке участников среди мужчин потерь меньше. На лед выйдут сильнейшие одиночники страны: Евгений Семененко, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи и многие другие.

Действующий чемпион страны по прыжкам Григорий Федоров, безусловно, будет пытаться защитить свой титул. Фигуристы покажут свои самые сложные прыжки и устроят настоящую борьбу за победу.

А украшением прыжкового чемпионата после личного турнира станет командное первенство. В этом году состоится противостояние двух коллективов, капитанами которых станут Дмитрий Козловский и Александр Галлямов. Участниками команд точно станут призеры декабрьского национального первенства. Остальные же участники будут определены позже — уже по итогам личного турнира. Кстати, в каждой из команд появится по одному приглашенному участнику.