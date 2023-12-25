Шоу Петросян: как Аделия обыграла Муравьеву и Валиеву

Чемпионат России в Челябинске подошел к своему завершению. Серьезных интриг он нам не подарил – итоговые места распределились примерно так, как и ожидали эксперты. Особенно в том, что касается чемпионов. Причем превосходство в некоторых видах было настолько очевидным, что терялась какая-либо турнирная интрига. Чаще всего национальный чемпионат приносит много сюрпризов, ведь в самый волнительный момент далеко не все спортсмены могут выдать свои лучшие прокаты. Но не в этот раз, что по-своему хорошо. Ведь едва ли не впервые этот турнир подтвердил тенденции, которые были заметны еще по ходу сезона.

Сезонная доминация

Аделия Петросян – самый логичный чемпион из возможных. Она провела не только самый стабильный и сильный сезон из всех российских одиночниц. Петросян не проигрывает уже больше года и делать этого, похоже, не собирается. Ведь конкурентов у нее пока не предвидится – Софье Муравьевой и Камиле Валиевой в их текущем состоянии не хватает технического набора. Более сильная база у Софьи Акатьевой, только в ближайшее время на льду эту девушку мы едва ли увидим из-за травм. А вот Петросян еще будет набирать.

В Челябинске она показала далеко не свой максимум, в чем сама и призналась – в идеале ей стоит вернуть тройной аксель и четверные риттбергер с лутцем, чтобы окончательно оторваться от всех соперниц.

— Аделия заслуженно победила в Челябинске, — отметила в беседе с «Известиями» призер чемпионата мира, победительница чемпионата России Елена Радионова. — Она единственная из девушек, у кого вообще было три четверных в программе, и два из них она сделала. Техникой Петросян была выше всех. Мне она вообще нравится как фигуристка: легкая, воздушная. В то же время может катать в короткой программе такие яркие образы, как Майкл Джексон. У нее большие перспективы.

Важно оценить и успехи Муравьевой с Валиевой. Первой надо отдать должное за то, что не сдается и продолжает выступать, несмотря на все трудности. Второй – за эстетику и спортивный характер. Камила решила работать вдолгую. Возможно, она станет первой фигуристкой Этери Тутберидзе, кто успешно перейдет водораздел в 17 лет без серьезных спадов или переходов к другому тренеру. Ведь пока что специалист из «Хрустального» как была тренером для юниорок, так пока им и остается. Майя Хромых, которая после возвращения занимает последнее место на чемпионате России, — яркий пример того, как ее "фабрика" поступает с теми, кто сошел с дистанции. А ведь меняться придется уже в ближайшее время. Со следующего сезона возрастной ценз поднимут до 16 лет и подводить девушек к пику в 14–15 лет, ограничивая последствия пубертата, больше не выйдет. Так что главному штабу страны нужно изучать новые методики.

Коллапса после ограничения по возрасту в женском одиночном не случится. Понятное дело, что за год молодые фигуристки вроде Дарьи Садковой подрастут и барьер преодолеют, так что казуса времен Евгении Медведевой, которая пропускала год из-за ужесточения правил, не будет. Но даже если смотреть исключительно среди взрослых, то в топ-5 у нас и Ксения Синицына, и Анна Фролова — фигуристки, давно выступающие на крупных стартах. А еще и выбирающие в качестве своей основной силы скорее вторую оценку, а не технику. Для того чтобы бороться с элитной группой, им не хватило буквально немного, причем это не обязательно должны быть элементы ультра-си.

Стабильный лидер в трех видах

Более разумный подход к четверным элементам наблюдается у парней. Естественно, на ЧР даже фигуристы из первой разминки совсем без квадов не выходят. Но к их выбору относятся гораздо ответственнее.

Многих научил горький опыт короткой программы, в которой только два из 18 участников обошлись без снижений. При этом большая группа известных фигуристов падала по несколько раз, что, впрочем, не отвергало тезис о высоком среднем уровне нашего мужского одиночного. Он не так высок по сравнению с мировыми топами, если сравнивать лучших из лучших, но именно внутренняя конкуренция зашкаливает. Тем удивительнее, что в тройке — именно те, кого и ожидали увидеть в призах по итогам этапов Гран-при. Петр Гуменник, если выйдет на лед в нужном настроении, сильнее всех, без вопросов. Другое дело, что настроение — вещь непостоянная, так что неудивительно видеть его только с бронзой. Владислав Дикиджи резко ворвался в российский топ, но для настоящего лидерства ему не хватает. Совсем чуть-чуть. И это чуть-чуть как раз показал Евгений Семененко.

— Конкуренция в мужском одиночном катании — невероятная, — продолжила Елена Радионова. — Очень подрос средний уровень. Правда, как мы видим, иногда подводит стабильность. Но Семененко, Гуменник и Дикиджи катаются достаточно стабильно. Женя и Петр уже несколько сезонов, а Дикиджи — наша восходящая звезда, которая взлетела очень высоко. В следующем сезоне ему будет непросто удержать ту планку, которую он задал сейчас. Мне жаль, что не выиграл Гуменник, он тоже заслуживал победу на этом чемпионате России. Поздравляю Женю с первым местом, это абсолютно заслуженно, но чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Петя взял уже свое золото. Он второй год подряд показывает, что он может быть лидером.

Для Семененко победа в Челябинске стала второй на чемпионатах России подряд — редкость для мужской «одиночки», где стабильность в результатах редкость. Так что, возможно, мы видим становление новой легенды в спорте. Эти же слова с уверенностью можно сказать про Александру Степанову с Иваном Букиным и Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Степанова с Букиным вернулись в танцы, чтобы в них править. И на «корону» соперники не претендуют даже в интервью. Мишина и Галлямов остались с Тамарой Москвиной.

В то же время их главные конкуренты — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — не выдержали и отправились в Москву к Этери Тутберидзе и Павлу Слюсаренко. Пока что решение выглядит спорным, впрочем, в случае с Тутберидзе никогда не стоит делать выводы раньше времени. Бойкова и Козловский уже сейчас говорят об Олимпиаде-2026, так что им предстоит долгий путь. И без падений его не преодолеть.