Ледные процедуры: кто фаворит чемпионата России по фигурному катанию

Российские фигуристы едут на чемпионат страны в Челябинск в немного странном статусе. Пока их коллеги в большинстве стран мира (кроме Белоруссии) рассматривают национальное первенство как своеобразный этап перед международными стартами, для наших спортсменов ЧР, который пройдет с 21 по 24 декабря, выглядит как главный турнир года. Сама по себе ситуация не новая. Сначала систему координат пошатнул коронавирус, а после введения санкций в адрес российского спорта позапрошлой весной отношение к внутренним соревнованиям пришлось пересмотреть. Сейчас пошли серьезные сдвиги: впервые в истории мы получаем целое поколение, для которого старты ISU в принципе не знакомы. О том, как это повлияет на расклады, — в материале «Известий».

Фокус внимания

Сезон в российском фигурном катании подходит к своей кульминации. После Нового года нас ждут прыжковый чемпионат, взрослый Кубок Первого канала, турнир шоу-программ и Спартакиада сильнейших. Но если от последней пока не до конца ясно, чего ожидать, то про остальные соревнования при всей их медийной привлекательности можно лишь сказать, что спортивная составляющая там уходит на второй, если даже не на третий план.

Лучших из лучших мы узнаем именно к концу этой недели в Челябинске. С точки зрения конкуренции и турнирной интриги ЧР и раньше был едва ли не самым крутым стартом года. Сейчас же он и вовсе становится своеобразным чемпионатом мира. К тому же опыта настоящего ЧМ у одиночниц, например, и вовсе нет.

Впервые в истории чемпионатов России никто из участниц в женском одиночном даже не ездил на ЧМ. Но и в других видах успело вырасти свежее поколение, весьма условно знакомое с международными стартами. У мужчин в числе фаворитов — Владислав Дикиджи, практически не выступавший за рубежом даже по юниорам. В парах за лидерами Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским целая группа молодых дуэтов, не успевших попасть на серьезные старты за границей.

Еще более показательная ситуация в танцах на льду, где многочисленные перестановки привели к тому, что реальный международный опыт есть только у Александры Степановой и Ивана Букина. Кто знает, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, но это не значит, что карьеры всех этих спортсменов неполноценные, просто фокус внимания сместился.

Как «Бавария»

Наибольший интерес стороннего наблюдателя вызывает на этот раз мужское одиночное. Сравнивая с мировым, мы проигрываем в плане лидеров, зато уверенно превосходим средний уровень. Ситуация перед ЧР такая, что как минимум на тройку лучших претендует едва ли не каждый, кто квалифицировался в Челябинск. А на победу — как минимум человек пять-семь.

И всё же если говорить о фаворитах, то прежде всего выделяются Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. Первый выдал лучшие прокаты на одном конкретном старте, второй выглядит более сбалансированным и стабильным спортсменом на дистанции. Конкуренцию им могут составить Роман Савосин и Евгений Семененко. Роман ярко вернулся после годичной паузы и готов удивлять, а Семененко хоть и провел сложный сезон, но всегда готов выстрелить в самый нужный момент. В конце концов, в деле и ветераны — Дмитрий Алиев и Александр Самарин последнего слова не сказали.

И это мы пошли только по верхам, а ведь есть еще и Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев. Подобным разнообразием примерно равных в своих возможностях спортсменов нет ни в одной другой дисциплине фигурного катания, так что перед нами, если хотите, «дрим-тим». Сравните, например, с танцами на льду, где на фоне пусть и яркого, но соревнования за вторые и третьи позиции возвращение Степановой и Букина на трон напоминает многолетнее доминирование ПСЖ или «Баварии» в футболе.

При этом не сказать, что вид совсем лишен интриги. Скорее наоборот, по медийному влиянию танцы уверенно догоняют женское одиночное. Другой вопрос, что качества различные скандалы точно не придают. И хочется верить, что если с прошлого года мы сохранили всего шесть дуэтов, то в следующем мы увидим хоть какую-то преемственность.

Валиева как константа

У девушек также много потерь. Окончательно исчезли из соревновательного мира Александра Трусова и Анна Щербакова, приостановила карьеру Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина уехала в Казахстан, Софья Акатьева и Вероника Жилина пропускают ЧР из-за травмы.

— Нет в списках и Туктамышевой, и Ягудина с Плющенко, — иронично заметил генеральный директор ФФККР Александр Коган. — Сихарулидзе вот здесь, но в другом качестве. Так что это вопрос не только ко мне. Вы должны представлять себе, что спорт — это живой организм. И каждый спортсмен выбирает свой собственный путь. Кто-то приостанавливает карьеру, кто-то ее прекращает. Такова жизнь. Каждый спортсмен, кого вы назвали или пропустили, — это потеря, безусловно. Хочется, чтобы все здесь были. Но мы видим, что интерес к фигурному катанию очень высок независимо от того, кто выступает. Вы видели Кубок Первого канала по юниорам, там много уникальных спортсменов. Так что мы увидим еще много звезд, которые проявят себя в самое ближайшее время.

На этом фоне только Камила Валиева выглядит как константа. Она не сломалась ни под давлением судебных разбирательств, ни из-за проседающих результатов. Более того, на шестом этапе в Москве она смогла реабилитироваться за казанскую неудачу и в Челябинск едет пусть не главным, но точно одним из фаворитов. На первое место эксперты ставят пока Аделию Петросян, но, при всем к ней уважении, этой девушке не хватает стабильности, и предсказать заранее, как она выступит на арене «Трактор», очень тяжело. Последний раз в деле Аделию мы видели в середине октября.

Помимо Петросян и Валиевой обратите внимание и на Софью Муравьеву с Алиной Горбачевой. Девушкам пока мешает зацикленность на ультра-си, чистое исполнение которых не удается. Но потенциал каждой крайне высок. Чего не сказать про Алену Косторную и Георгия Куницу. При всем очевидном внимании к некогда первой фигуристке мира и ее супругу максимальной задачей для них будет борьба за топ-5 в парах.

Про первые два места и говорить нечего — там внутренняя дуэль Мишиной/Галлямова под руководством Тамары Москвиной и Бойковой/Козловского в руках у Этери Тутберидзе. Но и за третье место слишком много более опытных (в плане парного катания) претендентов. Косторная пошла на радикальные меры и, похоже, покажет зрителям Южного Урала программу под «Ангела». Но есть ощущение, что даже такой неординарный ход серьезных дивидендов необычному дуэту не принесет.

Отметим, что еще одним важным стимулом для спортсменов станут высокие призовые.

— Мы сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов, — продолжил Александр Коган. — Первое место — 2,5 млн рублей, второе место — 1,5 млн, третье место — 1 млн рублей. Достаточно большие призовые, которые сохраняют мотивацию спортсменам.

Чемпионат пройдет с 21 по 24 декабря на ледовой арене «Трактор»

Расписание чемпионата России

21 декабря, четверг

11:00. Танцы. Ритм-танец

13:30. Мужчины. Короткая программа

16:15. Церемония открытия

17:00. Пары. Короткая программа

22 декабря, пятница

11:00. Танцы. Произвольный танец

13:45. Мужчины. Произвольная программа

17:00. Женщины. Короткая программа

23 декабря, суббота

12:30. Пары. Произвольная программа

15:00. Женщины. Произвольная программа

24 декабря, воскресенье

11:30. Показательные выступления