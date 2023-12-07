Прыжок для известности: как пройдет юниорский Кубок Первого канала

На фоне отсутствия международных соревнований в России не прекратили придумывать новые турниры. Вот и 9 декабря в Калуге состоится Кубок Первого канала среди юниоров — об этом формате думали еще в прошлом сезоне, теперь его реализуют. «Паровозами» турнира с точки зрения медиапродвижения будут состоявшиеся звезды Алина Загитова, Максим Траньков, Камила Валиева, Анна Щербакова, Марк Кондратюк и другие. До старта в Калуге любители фигурного катания могут последить за чемпионатом Москвы. Турнир не соберет всех сильнейших столичных фигуристов, но посмотреть есть на что.

Поддержать молодежь

В Кубке Первого канала среди юниоров примут участие две команды, составленные из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Каждая команда будет состоять из трех юношей-одиночников, трех девушек-одиночниц, двух спортивных пар и двух танцевальных дуэтов.

К участию приглашены спортсмены, занявшие первые места (топ-6 или топ-4) в общем зачете юниорского Гран-при России, — это важный момент, который поднимает престиж серии. Среди участников особое внимание стоит обратить на Арсения Федотова, Маргариту Базылюк, Алису Двоеглазову, Викторию Морозову, пары Анастасия Чернышова / Владислав Вильчик, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов.

Соревнования проводятся только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию, то есть по системе 10-9-8-7-6-5. Затем баллы суммируются, и побеждает команда, набравшая наибольшее число баллов. Как поделят команды — пока непонятно, но, вероятно, их привяжут к каким-то более звездным фигуристам-капитанам.

С показательными номерами выступят многие наши спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Некоторые из звезд снялись в анонсе турнира, концепция которого — будущие звезды тоже с чего-то начинали, поэтому молодежь надо поддержать. Кстати, вполне реально, что среди участников турнира в Калуге всё же будут участники Олимпиады-2030.

Юниорский турнир может стать хорошим примером чистого спортивного праздника, «смотра сил» на будущее и хорошей традицией. Насколько известно, инициатива провести турнир во многом удалась за счет энтузиазма руководителя спортивной дирекции Первого канала Ольги Черносвитовой, которая сама любит фигурное катание. И на Первом хотели поделиться щепоткой славы с юниорами. Преемственность в таком индивидуалистском виде спорта — штука нужная.

В отношении взрослого Кубка Первого канала копилось ощущение пресыщенности. Когда в третьем издании капитанами были Алина Загитова и Камила Валиева, причем состав пришлось перекраивать в последний момент, сложно было отделаться от ощущения, что рассчитывали всё же на реинкарнацию противостояния Загитовой и Евгении Медведевой.

Среди других принципиальных противостояний можно выделить разве что Плющенко vs Тутберидзе, но там, видимо, сами стороны не в восторге, и уговорить их сложнее. Поэтому Кубок как таковой лишился своего накала — нужно искать другие линии раскола. К примеру, «молодые – взрослые» или «мужчины – женщины».

Взрослый Кубок Первого канала стоит в календаре федерации на март. Придумывать интересный формат в нынешних условиях всё же придется — да, именно придется, потому что тысячи цветов у нас уже не расцветают, а прыжки ультра-си и у девушек пропали. Недавно еще и был отменен прыжковый чемпионат России, но, судя по словам Максима Транькова, он всё же пройдет — возможно, как раз в связке с Кубком Первого.

Юниорский Кубок Первого канала — скорее про чистый спорт, и если такой турнир соберет несколько сотен тысяч людей в трансляции на сайте организатора и несколько тысяч калужан на трибунах и у дворца, это будет хороший индикатор сохранившегося интереса конкретно к спортивному зрелищу, а не к окололедовым разборкам. Над таким продуктом всем, включая журналистов, стоит поработать.

Сайт продаж билетов на турнир за несколько дней до турнира возвещает, что все билеты проданы (вместимость дворца спорта «Центральный» — 3 тыс. человек). Цены даже для Калуги были максимально демократичны — 100–200 рублей. Колыбель космонавтики, кстати, новое место проведения фигурнокатательных турниров — география расширяется с привычных Челябинска, Саранска и Москвы, что тоже здорово.

Шанс для Майи

Главным хедлайнером чемпионата Москвы стала Майя Хромых. В начале сезона 17-летняя тагильчанка жаловалась на слабую физическую форму, целью называла «доехать до этапов Гран-при» и действительно выглядела очень тяжело. Каждый прокат, особенно длинной произвольной программы, был борьбой с собой. Однако в итоге она не только доехала до них, но и отобралась на чемпионат России. Да, это всего лишь топ-18 зачета Гран-при России, и Хромых набрала очки двумя пятыми местами, но таковы запросы некогда претендентки на олимпийскую сборную Пекина после тяжелой травмы.

И ее воля к продолжению карьеры еще и в очень непростой по нагрузкам группе Тутберидзе заслуживает уважения. С другой стороны, Майя получает за это солидный бонус в компонентной части — так, в Самаре Хромых, ставшая пятой, проиграла по компонентам только победительнице Анне Фроловой, с которой была ну никак не сравнима. Тем не менее разница всего два балла по сумме программ.

Конечно, вряд ли даже победа на чемпионате Москвы перевернет ее будущее и позволит оттолкнуться вверх — уж больно много объективных медицинских факторов. Но она может стать первым российским титулом Майи на взрослом уровне. Последний раз девушка выигрывала в России на юниорском финале Кубка России – 2019. Для понимания: по взрослым на нем выступали Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. С тех пор — только скромные Кубок Варшавы и Budapest Trophy, хоть и была обыграна олимпийская чемпионка того сезона Анна Щербакова.

Но Хромых далеко не единственный фаворит. На чемпионат приедет призер двух этапов Гран-при Мария Агаева, умеющая набирать 200 баллов Софья Важнова, да и Мария Реброва и Мария Парамонова из ЦСКА пробивали отметку 180.

Неплохой состав собрался и у мужчин, где есть двое участников чемпионата России, причем один из них однозначный претендент на медали — Григорий Федоров из ЦСКА. Любопытно, что в документах всероссийской федерации фигуристов ЦСКА подписывают как «СШОР имени Жука» — видимо, на всякий случай, чтобы не ассоциировать с армейским клубом, находящимся под санкциями МОК. Другой — Андрей Мухортов, выбравший в этом сезоне для короткой программы рок Ram Jam. Но есть и бывшие ученики Этери Тутберидзе Егор Рухин и Марк Лукин, и подопечный Евгения Плющенко Максим Автушенко.