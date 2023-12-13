Фигурное выражение: Россия идет вровень с миром даже в период бана

Российские фигуристы здорово держатся в вынужденной изоляции — в некоторых видах есть проседание, но никак нельзя сказать, что спорт загибается. Более того — многие одиночники и одиночницы, а также молодые пары пользуются шансом и стараются прыгнуть в социальный лифт и выйти на верхних этажах сборной. Этот сезон открыл Владислава Дикиджи с его четверным лутцем и танцевальностью, интеллектуала Матвея Ветлугина, дал второй шанс в карьере Анне Фроловой и Ксении Синицыной, открыл целый пул новых пар, бьющихся за виртуальное третье место в сборной. Подробнее, — в материале «Известий».

Женщины

Очевидно, что расстояние между нашими фигуристками и зарубежными за прошедший календарный год сильно сократилось. И теперь американские и японские одиночницы могут говорить с нами на равных. Они тоже делают тройной аксель и четверные — едва ли не чаще, чем россиянки. Но по баллам россиянки все равно выше. Если Каори Сакамото выиграла финал Гран-при с результатом 225,70, то у нас результат выше на этапах показывали три фигуристки — Аделия Петросян (236,31), Софья Муравьёва (228,81) и Камила Валиева (226,22). Расстояние символическое, но если раньше мы могли всегда парировать: «Зато наши прыгают то, чего не делаете вы!», теперь такого аргумента больше не существует.

Баллы, как известно, штука необъективная, поэтому давайте сравнивать контент. По нему однозначного преимущества у сборной России уже нет. Более того, можно говорить, что оно постепенно переходит к нашим соперницам за рубежом, с которыми, надеемся, скоро предстоит встретиться.

Все попытки ультра-си на этапах Гран-при ISU:

Тройной аксель

Хана Ёсида (Япония) — три попытки: один приземлен на оценку -3,43, со второго упала с недокрутом (-3,20), третья приземлена с недокрутом q, за которы не снижают базу, оценка -3,09.

Эмбер Гленн (США) — две попытки: одна приземлена на +1,94, на второй "бабочка", то есть получился одинарный прыжок.

Васаби Хигути (Япония) — одна попытка, падение с недокрутом, оценка -3,20.

Четверной тулуп

Рëн Сумиëси (Япония) — две попытки: одна приземлена с недокрутом на -2,82, вторая на положительную оценку +1,76.

Итого: 2 успешные попытки ультра-си из 8.

У наших девушек попыток больше, но удавались прыжки на взрослом уровне только Аделии Петросян.

Статистика ультра-си у российских девушек:

Петросян: тройной аксель - 1/2, четверной флип - 1/2, четверной тулуп - 0/3

Валиева: четверной тулуп - 0/2

Горбачева: четверной сальхов - 0/1

Садкова: четверной тулуп - 0/2

Палагина: тройной аксель - 0/4

Муравьева: тройной аксель - 0/3

Итого: 2 успешные попытки из 19.

То есть россиянки пробуют сложнейшие прыжки гораздо чаще, но процент реализации их много ниже. Причем докручены только около половины таких прыжков.

Мужчины

Мужское одиночное катание в мире сейчас считается эталоном конкуренции. В финале Гран-при американец Илья Малинин прыгнул четверной аксель — но финал мы не учитываем, так как наш аналог финала состоится на Спартакиаде в Магнитогорске в феврале. Вряд ли до него кто-то доедет с четверным акселем — пока в подобных амбициях никто замечен не был. Но по ходу шести этапов Гран-при уровень российского мужского катания также сильно вырос. Так кто же сильнее?

По баллам кажется, будто однозначно иностранцы — там же Малинин, Уно, Сяо Хим Фа! Но не все так однозначно. Если взять топ-10 российских фигуристов по лучшему результату в сезоне, первым будет Гуменник (300,66), десятым — Алиев (260,07). В мире — Адам Хяо Сим Фа (306,78), десятый — Сота Ямамото (258,42). Вполне идентично. Правда, на международном Гран-при лучше себя чувствует второй эшелон, который в России все же представлен региональными фигуристами без опыта чемпионатов Европы и мира.

Но баллы, как мы уже сказали, в принципе вещь субъективная. Поэтому давайте сравнивать четверные. Немного удивительно, но и здесь россиянам космическому мужскому одиночному за рубежом есть что ответить.

Считаем процент и общее количество разных четверных на шести этапах Гран-при ISU и России. Прыжки идут по старшинству - тулуп и сальхов (считаются младшими), риттбергер, флип и лутц (считаются старшими). Четверной аксель на этапах Гран-при никто не прыгал - Малинин его исполнил уже в финале.

Четверные тулупы: ISU - 71/113 (62,8%), Россия - 49/86 (57,0%)

Четверные сальховы: ISU - 29/52 (55,8%), Россия - 41/69 (59,4%)

Четверные риттбергеры: ISU - 2/5 (40%), Россия - 8/19 (42,1%)

Четверные флипы: ISU - 3/5 (60%), Россия - 1/4 (25%)

Четверные лутцы: ISU - 12/23 (52,2%), Россия - 9/24 (37,5%)

У иностранцев преимущество в тулупах и старших квадах, но россияне сделали гигантский рывок в риттбергерах и пробуют их гораздо чаще (во многом благодаря группе Алексея Мишина) и с запасом лидируют и по проценту, и по количеству попыток сальховов. Да и в остальных прыжках отставание не критичное.

В финале Гран-при, если грубо подставлять лучшие результаты наших в таблицу, Гуменник со своей «трехсоткой» взял бы серебро, а Семененко, Дикиджи (!) и Савосин (!!) боролись бы за медаль в районе 290 баллов.

Пары и танцы

Здесь сложнее сравнивать элементы, так как они гораздо разнообразнее и многое зависит от так называемых уровней, выставляемых судьями. Но и по технике, и по баллам преимущество россиян в парах все еще неоспоримо. Любопытна другая тенденция — на фоне неуверенных выступлений двух пар-лидеров Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов к ним подтянулись на расстояние десяти баллов сразу несколько дуэтов без медалей крупных международных турниров. Однако в финале Гран-при, опять же, если подставлять россиян в таблицу, выиграли бы шесть первых русских пар (у Артемьевой/Брюханова лучший результат 212 баллов, у победителей финала Гран-при Хазе/Володина 206). Участников финала как раз было шесть.

Окей, даже если сделать скидку на лояльность наших судей, то весь пьедестал с высокой вероятностью был бы российским — Хабибуллина/Княжук набирали в этом сезоне за 221.

Полностью противоположным образом выглядит ситуация в танцах. Пожалуй, за счет имени могли попасть в международный финал Степанова/Букин, но там после годичного отсутствия им было бы тяжко рассчитывать на медаль. Однако они по крайней мере могли бы бороться. Субъективно кажется, что больше россиян в финал бы не пустили — и чтобы разбавить представительство (а вид самый субъективный, настолько, что у него свой технический комитет в ISU, отдельный от трех остальных видов), и потому что программы за рубежом визуально богаче и нестандартнее.

В общем, сейчас ситуация зависла в шатким равновесии — ни одна из сторон не может сказать, что имеет явное преимущество. Россия точно не гегемон в фигурном катании, даже в женском одиночном. Но и иностранцы не могут сказать, что россияне на международной арене были бы незаметны. Теперь для нас главной в этой точке бифуркации выправить баланс в нашу пользу, а не отпустить их за время бана еще дальше.