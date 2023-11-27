Прокатное удорожание: как Валиева выиграла столичный этап Гран-при

В Москве завершился последний из шести этапов российской серии Гран-при. Главным событием турнира «Золотой конек» стала победа Камилы Валиевой. После того как в родной Казани олимпийская чемпионка осталась вне пьедестала, мало кто рассчитывал на триумфальное возвращение. И вот в чем парадокс — для стороннего наблюдателя ее прокат произвольной в Москве мог показаться даже менее убедительным, нежели выступление в «Спорт сарае» две недели назад. Так что мы увидели — возрождение птицы Феникс или тонкие кулуарные сделки?

Без четверных

Есть в этом сезоне одна аксиома. Если в соревнованиях участвует Камила Валиева — на этот старт приезжает Этери Тутберидзе. Пока что ни одному своему ученику или ученице знаменитая наставница не уделяет столько внимания. И это объяснимо: Валиева до сих пор лидер «Хрустального». Если и не со спортивной точки зрения, то с медийной безусловно. Камила — последняя на данный момент воспитанница Тутберидзе со взрослыми международными титулами, которая еще не завершила (или не приостановила) карьеру. Тем более вокруг Валиевой много не совсем спортивного шума, связанного с разбирательствами в CAS. Появись девушка на больших стартах без наставника, по имиджу ее тренерского штаба был бы нанесен удар. Поэтому Этери Георгиевне пришлось пренебречь поездкой в Японию на этап Гран-при с Никой Егадзе. И работать с Валиевой над прыжковым набором.

Разумеется, ни о каких повторах секвенций речи и быть не могло, как и о слайде — Камила теперь боится этого элемента, как огня, и если и готова его вернуть, то разве что в рамках шоу. А вот четверной прыжок решили оставить. И, возможно, не зря. Судя по официальным тренировкам и разминке, тулуп у Камилы в хорошем рабочем состоянии. Вновь не удалось показать его на старте, но ведь Валиева выходила последней и едва ли чем-то рисковала.

Главная ее конкурентка Софья Муравьева сама отдала Камиле победу. Если в Казани спортсменка Евгения Плющенко сделала ставку на чистые прокаты, то в Москве решила рискнуть и зашла сразу на три тройных акселя. Один в короткой, сразу два в произвольной — и все завершились падением. Кроме того, Муравьева намудрила с остальными прыжками, так что на ее удачу остаться третьей.

Второй стала Вероника Яметова и при всех позитивных качествах этой фигуристки (главные — характер, стабильность и трудолюбие) у нее есть объективный потолок, едва ли преодолимый в рамках текущего тренерского штаба. Ксения Синицына многое упустила еще в короткой и не смогла выдать идеальную произвольную, чтобы ее компенсировать. Возможно, сказалось плотное расписание — в Самаре она побеждала неделю назад, а катать два этапа подряд удобно не всем. Вот и выходит, что у Валиевой не осталось конкурентов.

Победить не помешало даже неожиданное падение с финального тройного лутца. Не глубоко знакомый со спецификой фигурного катания человек наверняка удивится, как спортсменка могла получить большие баллы за прокат визуально менее убедительный, чем был ранее в Казани. Однако всё в рамках правил — слишком много упустила в Татарстане Камила, выбрав недопустимый набор прыжков. К чемпионату России она подходит с третьей суммой сезона — выше нее только Аделия Петросян и идеальная Софья Муравьева образца «Идель-2023».

Так что даже в текущем — точно не лучшем — своем состоянии Валиева будет в тройке на любом старте. А учитывая, что Тутберидзе умеет подводить своих спортсменов к главному старту сезона, не удивляйтесь, если на ЧР в Челябинске перед Новым годом она и вовсе будет первой. Муравьеву можно обходить чистым прокатом, а как себя будет чувствовать Петросян через месяц, не предскажет никто — стабильности этой девушке не хватает. Как нам всем ультра-си. Аделия до сих пор единственная, кто выезжал многооборотные прыжки чисто.

Помимо Софьи из «Ангелов Плющенко» и Валиевой, в столице рискнула со сложным элементом Ангелина Палагина. Она зашла на тройной аксель, но упала.

Стабильность Дикиджи

Александры Трусовой и Анны Щербаковой мы в ближайшее время на соревнованиях не увидим, а вот Алена Косторная регулярно ездит на турниры. Просто в новом качестве — партнерши своего супруга Георгия Куницы. Пара Косторная – Куница показывает пусть не фантастический, но заметный прогресс. До медалей пока добраться не удается, но если Алена направит свой гнев не на судей, а на работу, то у дуэта наверняка всё получится. А сейчас другие пары объективно лучше — вновь хочется только восхититься уровнем конкуренции в этом виде в стране.

Победили, разумеется, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Действующие чемпионы страны пока не демонстрируют свой максимум, но наверняка придерживают козыри до первой очной встречи с главными конкурентами — Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Пока что сотрудничество с Тутберидзе не выглядит успешным, но подождем с оценками.

Рано говорить и о том, как изменил Александр Жулин дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Сюрприза не случилось — стоило только им вернуться, как вакантная корона российских танцев вернулась к ним практически без борьбы. Конечно, они еще не встречались с партнерами по группе Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным, но и тут интриги не будет. С турнирной точки зрения Жулину интереснее борьба за третью строчку и тут Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом своего тренера порадовали — обошли (пусть и заочно) главных соперников Ирину Хавронину и Девида Нарижного.

Что же касается мужского одиночного, то там такой хаос, что победить может реально кто угодно. Но есть в этом хаосе и одна максима — Владислав Дикиджи.

— Честно говоря, мне самому не верится, что я выиграл два этапа Гран-при, — отметил журналистам Дикиджи. — То ли от работы это всё зависит, то ли психологически по-другому начал подходить к соревнованиям, но я буду продолжать и дальше работать. Волнительный результат, опять же, немножко не верится. Ни в коем случае никакой звездной болезни, корона не выросла. Еще после Казани я сказал, что простой парень и мне эти короны не нужны. Я спокоен и буду продолжать работать, исправлять свои недочеты.

Ошибки я учел свои, завтра не пойду на каток, полежу дома денек, может два, дам организму отдохнуть, подлечиться и снова в бой. Следующий старт для меня — чемпионат России. Осталось чуть-чуть совсем, меньше месяца осталось, и я хочу усерднее работать над собой. Показать не просто докатанную произвольную, а мощную и красивую.

Ранее Дикиджи победил на этапе Гран-при в Казани и стал единственным одиночником, победившим сразу на двух этапах серии.