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Турпоток по России в 2023 году составил 75 млн человек

Чернышенко заявил, что турпоток по России в 2023 году составил 75 млн человек
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Показатели по внутреннему туристическому потоку в России в 2023 году уже превысили показатели 2019 года и составили 75 млн. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме «Россия» 21 января.

«По итогам 2023 года мы уже превысили цифры по внутреннему турпотоку 2019, доковидного года. Это в районе 75 млн», — сказал он.

Чернышенко отметил, что цель по внутреннему турпотоку к 2030 году — добиться показателя 140 млн.

21 января в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ проходит День туризма и спорта. В рамках этого мероприятия Чернышенко провел пленарное заседание «Спорт и туризм. Синергия развития». В заседании также приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников и министр спорта России Олег Матыцин.

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О росте туризма в регионах России в ноябре сообщал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. По его словам, значительный рост наблюдается в сегменте горнолыжного туризма, в частности на курортах Приэльбрусья.

Еще в июне прошлого года президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что в 2022 году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

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