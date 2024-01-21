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Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына

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Фото: commons.wikimedia.org/Duch.seb
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Отец одного из пилотов частного самолета, который 21 января разбился в Афганистане, рассказал «Известиям», что следил за полетом сына.

«Я следил по [сайту] Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс», — сказал отец пилота Дмитрия Белякова.

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Об авиакатастрофе ранее в этот день сообщило индийское агентство Pajhwok News со ссылкой на местные власти. Отмечалось, что пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства, самолет отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

Позже Росавиация указала, что на борту частного самолета Falcon 10 находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Как выяснилось, потерпевший крушение самолет зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В ведомстве отметили, что он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

Как сообщил источник «Известий», предварительной причиной крушения самолета стала техническая неисправность — в самолете отказали оба двигателя. Отмечается, что экипаж Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого. Также было установлено, что все находившиеся на борту являются гражданами России.

Позже уточнялось, что самолет перевозил из Таиланда в РФ заболевшую россиянку Анну Е., которую сопровождал супруг. Они вместе с сыном отдыхали в Таиланде, но в середине декабря Анна заболела. Сопроводить ее на борту разрешили одному человеку. По словам собеседника, местом вылета воздушного судна был аэропорт Утапао в Таиланде. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Росавиации. В Индии же самолет садился на дозаправку.

Сын женщины в разговоре с «Известиями» добавил, что в Таиланде его мать заболела, ее положили в госпиталь. Позднее родные поняли, что смысла для женщины лежать в этой больнице нет, и было принято решение перевезти ее в Москву.

По словам источника «Известий», у заболевшей россиянки была сложная медицинская ситуация, поскольку у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с российскими гражданами на борту. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

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