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Более 4 тыс. картин сгорели в результате пожара в национальной галерее в Сухуме

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Фото: соцсети
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Более 4 тыс. картин сгорело, предварительно, в результате пожара в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея. Об этом сообщает местное госагентство Апсныпресс.

Пожар возник около 4 утра. В его ликвидации участвовали более 10 пожарных расчетов. Уже к 7:00 пожар удалось локализовать, также пожарные не допустили распространение огня на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры.

«Можно сказать, всё сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — сказала в беседе с агентством исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр.

В настоящее время, по данным МЧС Абхазии, пламя локализовано и фактически потушено. Пожарные проливают помещения для недопущения вторичного возгорания.

Ранее, 1 января, сообщалось, что МЧС России разработало требования, которые исключают пожары в таких учреждениях, как музеи и архивы. Уточнялось, что принцип действия заключается в снижении концентрации кислорода в помещении. Это позволяет исключить возможность возникновения возгорания.

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