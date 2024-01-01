МЧС России разработало требования для исключающих пожары в музеях систем

МЧС России разработало требования, которые исключают пожары в таких учреждениях, как музеи и архивы. Данные правила вступают в силу с 1 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Принцип действия заключается в снижении концентрации кислорода в помещении. Это позволяет исключить возможность возникновения возгорания.

«Это достигается путем создания и непрерывного поддержания в помещении атмосферы с пониженной концентрацией кислорода. В таких условиях даже при наличии источника зажигания не происходит возгорания горючих веществ и материалов», — уточнили в МЧС.

Требования будут применяться к музеям, архивам и объектам культурного наследия.

В ведомстве подчеркнули, что при этом оснащение обычной автоматической системой пожаротушения в помещении не требуется. Новые системы могут принять на объектах с использованием средств индивидуальной защиты и специализированным персоналом, добавили в министерстве.

О том, что будет подготовлен свод правил «Система предупреждения пожаров», который установит нормы технического регулирования систем, полностью исключающих пожары в архивах и музеях стало известно еще в январе прошлого года. Как уточнил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, если в помещении, оборудованном по таким требованиям, зажечь спичку, она погаснет. Именно так удается сохранить от огня культурные и материальные ценности и не допустить их повреждения огнетушащими веществами.