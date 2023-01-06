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МЧС сообщило о новых системах защиты от пожаров в архивах и музеях

МЧС: в России появились системы защиты, исключающие пожары в архивах и музеях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев 6 января рассказал, что в России появились системы, полностью исключающие пожары в архивах и музеях.

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По его словам, в 2023 году ведомство подготовит свод правил «Система предупреждения пожаров», который установит нормы технического регулирования таких систем.

«В России появились системы предупреждения пожаров в архивах и на объектах культурного наследия. Система постоянно поддерживает в помещении среду с пониженным содержанием кислорода, замещая его азотом. Это абсолютно безопасно для здоровья. Человек в таком помещении может свободно дышать и работать», — сказал он ТАСС.

Как уточнил Еникеев, если в помещении, оборудованном подобной системой, зажечь спичку, она погаснет. Именно так удается сохранить от огня культурные и материальные ценности и не допустить их повреждения огнетушащими веществами.

Кроме того, установка такой системы позволит сэкономить деньги на пожарную сигнализацию и огнетушители.

Еникеев сообщил, что система предупреждения пожаров уже установлена в некоторых музеях и помещениях архивов, но пока на основе внутренних стандартов.

Ранее, 16 августа, пожар уничтожил вооружение, мечи, посуду и щиты в этническом центре «Степная застава» в Волгодонске. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

2 июля в доме-музее композитора Римского-Корсакова произошел пожар. Часть экспонатов удалось спасти. О пострадавших не сообщалось.

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