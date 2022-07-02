В доме-музее композитора Римского-Корсакова произошел пожар

Огонь вспыхнул в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области днем в субботу, 2 июля, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 18:24 в субботу, 2 июля, поступило сообщение о возгорании в музее по адресу: Плюсский район, ГП «Любенск», д. Любенск. Для ликвидации пожара привлекались девять единиц техники, 21 человек», — рассказали в ведомстве.

К настоящему моменту пожар потушен, часть экспонатов удалось спасти. О пострадавших не сообщалось. Причины возгорания выясняются.

Накануне, 1 июля, крупный пожар вспыхнул на территории ресторанно-гостиничного комплекса в подмосковном Раменском городском округе. Огонь охватил около 800 кв. м территории, когда пожарные сумели его локализовать.