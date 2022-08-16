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Ущерб от пожара в волгодонском музее составил 1,5 млн рублей

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Сумма ущерба из-за пожара, который возник в этническом центре «Степная застава» в Волгодонске, составила 1,5 млн рублей. Огонь уничтожил вооружение, мечи, посуду и щиты.

Директор учреждения Лариса Борисенко рассказала RostovGazeta, что основная часть экспонатов была интерактивной. Одна из экспозиций находилась в юрте, там было около 300 экспонатов, которые сотрудники центра собирали годами. Также сгорела мастерская, где хранились инструменты музейных работников.

Директор сообщила, что пожар произошел в тот момент, когда в центре шла подготовка к открытию экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. Шквалистый ветер и огонь практически полностью за несколько минут ее уничтожил.

«Степная застава» — частный музей. Этнический центр состоит из нескольких частей, посвященных различным историческим эпохам Дона: от раннего Средневековья до современности.

Ранее сообщалось, что крупный пожар, разгоревшийся в лесу Ростовской области, перешел на три населенных пункта. Он повредил 32 строения. Общая площадь возгорания увеличилась с 30 га в четыре раза и достигла 124 га.

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