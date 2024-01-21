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СБУ объявила в розыск экс-главу запрещенной компартии

На Украине объявили в розыск бывшего лидера запрещенной в стране компартии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск экс-лидера запрещенной на территории страны компартии Петра Симоненко. Соответствующая карточка появилась на сайте министерства внутренних дел государства. Датой исчезновения указано 19 августа 2023 года.

Он объявлен в розыск как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования» по обвинению в призывах к захвату власти по ч. 3 ст. 19 Уголовного кодекса Украины («Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные лицом, которое является представителем власти»).

Если политика найдут, ему грозит наказание с лишением свободы на срок до пяти лет. Считается, что по приезде в Россию его назначили заместителем председателя объединения, подконтрольного КПРФ.

Симоненко были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, в том числе и поддержке специальной военной операции по защите Донбасса, которую проводит Россия.

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21 декабря МВД Украины объявило в розыск вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера.

Россиян Киев считает виновными в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

Гинер заочно арестован, в отношении Бабакова суд не избирал меру пресечения. МВД Украины считает их «скрывающимися от органов досудебного расследования».

В августе СБУ сообщила о подозрении в отношении Гинера. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, подчеркнули в ведомстве.

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