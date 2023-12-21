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Киев объявил в розыск главу ЦСКА Гинера и вице-спикера ГД Бабакова

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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МВД Украины объявило в розыск вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, следует из базы данных ведомства 21 декабря.

Россиян Киев считает виновными в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

Гинер заочно арестован, в отношении Бабакова суд не избирал меру пресечения. МВД Украины считает их «скрывающимися от органов досудебного расследования».

В августе Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в отношении Гинера. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, подчеркнули в ведомстве.

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Как напоминает «Газета.Ru», весной Госбюро расследований Украины заявило, что Евгений Гинер, Александр Бабаков и бывший глава корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин якобы являются непубличными совладельцами VS Energy. На нее приходится 10% энергорынка Украины, активы компании в связи с этим могут быть конфискованы.

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