Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате схода оползня в Грузии возросло до шести человек
Мир
В ЮАР выразили надежду на успешное проведение саммита БРИКС
Происшествия
В Москве 12-летняя девочка попала в больницу после избиения подругами
Экономика
Курс доллара превысил 95 рублей впервые с марта 2022 года
Наука и техника
Члены экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» исследовали Симушир
Общество
Синоптик предрек москвичам самые жаркие выходные с начала лета
Общество
В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после попытки атаки ВСУ
Авто
В России займутся развитием программы льготного автокредитования
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области
Экономика
В МИД РФ заявили о рекордном экспорте Армении в РФ за пять месяцев 2023 года
Культура
Финалистами конкурса «Нашествие: Молодые ветра» стали 50 человек
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области
Армия
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

СБУ сообщило об уголовном деле в отношении президента ЦСКА Гинера

0
Фото: TAСС/Михаил Джапаридзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в отношении президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом ведомство сообщило 4 августа в своем Telegram.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

В СБУ заявили, что Гинер как владелец Конструкторского бюро автоматических линий имени Кошкина якобы обеспечил поставки патронов для российской армии.

Также в ведомстве сообщили, что Гинер якобы является бенефициаром группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят ряд энергетических компаний Украины. Также ему якобы принадлежат гостиницы, металлургические заводы и торговые центры на территории страны.

В СБУ отметили, что Гинеру грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Контрольная работа: для чего на Украине ужесточают интернет-цензуру
В СБУ будут собирать данные о посетителях запрещенных сайтов

Ранее, 6 июля, СБУ заявила о новом подозрении по статье о госизмене лидеру запрещенной в стране «Партии Шария» Анатолию Шарию. По версии следствия, Шарий якобы помогал российской стороне в подготовке и распространении фейковых видеоматериалов допроса украинских военнопленных. Блогер якобы лично курировал сотрудников ФСБ, указывал на то, как правильно снимать и какие вопросы задавать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023