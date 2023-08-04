СБУ сообщило об уголовном деле в отношении президента ЦСКА Гинера

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в отношении президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом ведомство сообщило 4 августа в своем Telegram.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

В СБУ заявили, что Гинер как владелец Конструкторского бюро автоматических линий имени Кошкина якобы обеспечил поставки патронов для российской армии.

Также в ведомстве сообщили, что Гинер якобы является бенефициаром группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят ряд энергетических компаний Украины. Также ему якобы принадлежат гостиницы, металлургические заводы и торговые центры на территории страны.

В СБУ отметили, что Гинеру грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее, 6 июля, СБУ заявила о новом подозрении по статье о госизмене лидеру запрещенной в стране «Партии Шария» Анатолию Шарию. По версии следствия, Шарий якобы помогал российской стороне в подготовке и распространении фейковых видеоматериалов допроса украинских военнопленных. Блогер якобы лично курировал сотрудников ФСБ, указывал на то, как правильно снимать и какие вопросы задавать.