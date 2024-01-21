Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Смоленской области. Об этом 21 января сообщили в Минобороны РФ.

«Около 1:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указали в Минобороны, три дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее, 20 января, также сообщалось, что российская система ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Смоленской области.

Также средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Орловской, Тульской и Брянской областями.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.