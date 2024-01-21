Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 января поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск.
«На протяжении своей истории личный состав войск с честью выполняет служебный долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, способствует достижению побед на полях сражений», — говорится в поздравлении.
Отмечается, что в ходе спецоперации военнослужащие инженерных войск проявляют самоотверженность и мужество, успешно решают задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов. По словам Шойгу, возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Министр обороны поблагодарил военнослужащих и ветеранов за преданную службу и ратный труд, а также выразил уверенность, что они и в дальнейшем будете делать все для защиты интересов России. Шойгу пожелал военным крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что военнослужащие инженерно-саперных и сотрудники инженерно-технических подразделений Росгвардии с начала специальной военной операции (СВО) обезвредили свыше 320 тыс. взрывоопасных предметов.
8 декабря Шойгу выразил гордость за то, что в стране выросло мощное поколение защитников Отечества.