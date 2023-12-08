Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества

Глава Минобороны РФ выразил гордость за то, что в стране выросло мощное поколение защитников Отечества. Об этом он заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

«У меня такое чувство гордости за то, что у нас выросло очень мощное поколение, поколение достойных ребят, достойных воинов, достойных защитников Отечества. Те, кто верой и правдой служит нашей стране, несмотря ни на что, несмотря на все трудности и сложности, которые сегодня есть», — сказал Шойгу и отметил, что свой долг нужно выполнять с честью.

В этот день министр вручил погоны высших офицеров и госнаграды российским военнослужащим. Шойгу поздравил их за образцовое выполнение поставленных задач и пожелал успехов, сообщили в Минобороны.

«Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству», — сказал министр на вручении.

Шойгу подчеркнул, обращаясь к военным, что их труд на сегодняшний день востребован, как никогда за последнее время.

В ходе церемонии, состоявшейся в Кремле, президент России Владимир Путин указал на долг россиян — знать и чтить героев страны. Российский лидер подчеркнул, что подвиги бойцов РФ в ходе спецоперации поражают и вызывают гордость у всей страны. Он подчеркнул, что чувствует стремление людей в стране к солидарности. Путин добавил, что честь, чувство долга и беззаветная любовь к отчизне являются определяющими факторами в сегодняшней ситуации.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.