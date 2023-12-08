Путин на церемонии в Кремле заявил о долге россиян знать и чтить героев страны

Долг россиян — знать и чтить героев России. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле.

«Наш долг — знать и чтить героев. Делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего. Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что подвиги российских бойцов в ходе специальной военной операции (СВО) поражают и вызывают гордость всей у всей страны. Он подчеркнул, что чувствует стремление людей в России к солидарности

«Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что честь, чувство долга и беззаветной любви к отчизне являются определяющими факторами в сегодняшней ситуации.

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