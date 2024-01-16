Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части

В ВМФ России началось формирование новых морских инженерных полков. Одна такая воинская часть уже создана на Тихом океане, а до конца года аналогичные появятся и на других флотах. Такие соединения могут эффективно действовать на сухопутных и морских направлениях: ставить минные поля и разминировать их, создавать фортификационные объекты, а также штурмовать укрепления противника, организовывать места базирования кораблей и судов. Эксперты отмечают, что инженеры незаменимы при десантных операциях, а также при рассредоточении сил флота.

От десанта до мест базирования

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение о формировании новых морских инженерных полков (МИП) уже принято. Первая такая воинская часть была сформирована в конце прошлого года на Тихом океане. До конца же 2024 года состав флотов и флотилий пополнится еще несколькими морскими инженерными полками . Точное количество новых формирований и места их базирования источники «Известий» назвать отказались. Но по словам собеседников издания, новые полки должны увеличить боевые возможности ВМФ как на суше, так и на море.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По своей структуре МИП во многом идентичен общевойсковым инженерным полкам и бригадам. В их состав входят подразделения, занимающиеся разминированием, борьбой с укреплениями противника, а также созданием своих минных заграждений и инженерных препятствий, позиций и т.д. При этом морские инженерные полки способны также за короткое время создавать морские базы для боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов.

Морские инженерные полки должны решать достаточно широкий круг задач — от обеспечения высадки десантов до обеспечения базирования кораблей ВМФ в разных местах , рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В передовом эшелоне идут саперы для разминирования, — объяснил он. — Полки также будут обеспечивать подходы наших военнослужащих к плацдармам высадки, заниматься разграждением и сборкой автономных препятствий . К тому же у военных кораблей есть определенные пункты базирования. В случае же начала боевых действий флот рассредоточивается по разным местам, а их надо оборудовать. Например, поставить туда плавпричалы, обеспечить подачу разных материальных средств.

Эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях, когда идет противостояние с большим числом иностранных государств, формирование новых морских инженерных полков — достаточно актуальная задача и для Черноморского флота, и для остальных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— При наличии морских инженерных полков высадка десанта проходит наиболее эффективно. Они — главная сила в ее обеспечении, — рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин. — Инженеры разминируют побережье даже в мирное время, обезвреживают морские мины, обеспечивают переправы. Флот — это большой организм. На Тихом океане такая воинская часть необходима, потому что там береговая черта от Берингова пролива до Владивостока. Но они нужны также и на других флотах.

Эксперт отметил, что эти полки отличаются от сухопутных тем, что у них есть морская составляющая, например, водолазы.

В военное и мирное время

На сегодняшний день в составе ВМФ есть одна воинская часть такого профиля — отдельный инженерный полк Тихоокеанского флота. Он был сформирован на основе отдельного морского инженерного батальона , который отвечал за разминирование или минирование участков побережья, зданий и технических сооружений при проведении десантов или оборонительных операций. По мере преобразования батальона в полк добавились новые функции, в частности быстрое оборудование причалов и инфраструктуры для обслуживания кораблей.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Военнослужащие морских инженерных батальонов участвуют в специальной военной операции. В частности, после освобождения Мариуполя они очищали территорию от взрывоопасных предметов . Военкор «Известий» Александр Сафиулин рассказывал о разминировании российскими военными городского пляжа, отметив, что идет секторальная очистка территории от снарядов, которые оставили ВФУ. Было задействовано несколько машин, а морские инженеры тщательно обследовали воду и сушу. После того как снаряды обнаруживали, они подрывались, и вверх поднимался большой поток воды. По словам корреспондента, украинские боевики ждали, что российский десант зайдет с этой стороны, но это не произошло, и все мины достались мирным жителям.

Позднее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что разминирование порта и акватории Мариуполя завершено, за это время было обезврежено порядка 12 тыс. взрывоопасных предметов.

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Морские инженеры активно привлекались во время стихийных бедствий, в частности когда были наводнения на реке Амур, они обеспечивали местное население питьевой водой. Не раз они участвовали в ликвидации последствий тайфунов. Кроме того, военнослужащие инженерных подразделений обезвреживают боеприпасы, которые остались после Второй мировой войны.

В последние годы Минобороны проводит масштабную реформу инженерных войск. Из частей обеспечения они превращаются в самостоятельную ударную силу, которая способна участвовать в современной войне. Если раньше действия саперов сводились к строительству фортификационных сооружений, расчистке пути следования войск и наведению мостов, то теперь их ориентируют также на штурмовые действия в городах, скрытное минирование и быструю очистку местности от вражеских взрывных устройств.

Батальоны саперов-штурмовиков создаются во всех бригадах окружного и флотского подчинения, а инженерные полки в армиях пополняются такими же ротами.