Водный курс: в рейтинге морских держав Россия заняла 3-е место

В ежегодном рейтинге морских держав мира, составленном учеными ИМЭМО РАН, Россия сохранила третье место, уступив лишь Китаю и США. На долю КНР приходится 15,9% совокупного морского потенциала всех держав, на долю США — 15,5%, России — 6,8%, следует из данных исследования. Что стоит за этими цифрами, как наращивание объемов перевозок по Северному морскому пути и освоение арктического шельфа будут способствовать укреплению позиций России в рейтинге и зачем нашей стране содержать крупный военно-морской флот — в материале «Известий».

Стабильно третьи

Исследователи Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН обновляют свой рейтинг морских держав дважды в год. Он основывается на изучении открытых данных, которые публикуют государства, ведущие морскую деятельность. Анализируются 40 категорий морской статистики как военного так и гражданского характера. По итогам формируется рейтинг на 100 позиций.

Китайская атомная подводная лодка нового типа Фото: Global Look Press/Li Gang

В 2023 году на первое места рейтинга исследователи поставили Китай. За ним с небольшим отрывом следуют Соединенные Штаты Америки. Несмотря на то что американцы опережают китайцев в количестве авианосцев и атомных подводных лодок, военно-морские силы КНР обладают более развитыми легкими силами флота, а по количеству торговых судов им нет равных в мире.

На долю КНР приходится 15,9% совокупного морского потенциала всех морских держав, а на долю США — 15,5%, приводят данные авторы исследования. Тройку ведущих морских держав замыкает Россия с 6,8% мирового морского потенциала. В оценке морской мощи государств также учитываются и ресурсы Мирового океана, которые контролируют, исследуют и добывают державы.

— Россия в индексе находится на твердом третьем месте, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, автор рейтинга Александр Поливач. — Ближайший, кто к нам подбирается снизу, это Япония, но их темпы развития не такие, чтобы они нас подвинули.

Ритуал торжественного подъема Андреевского флага на борту корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Япония в индексе морской мощи занимает четвертое место. Вслед за ней расположились Республика Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция. Высокое место Южной Кореи и Индонезии в рейтинге обусловлено активной морской деятельностью этих государств и большим количеством контролируемых территориальных вод. Кроме того, Южная Корея — это один из мировых лидеров гражданского судостроения. На верфях этого государства ежегодно строятся тысячи судов, которые заказывают ведущие мировые державы, в том числе и Россия.

Роль военно-морского флота не уменьшается

По словам авторов рейтинга, в XIX и XX веках военно-морские силы играли одну из ведущих ролей в совокупной мощи государства. Япония проиграла Вторую мировую войну только после того, как потеряла большую часть своего флота. А немецкие военно-морские силы создавали союзникам немало проблем в Атлантике и Арктике на протяжении всей Второй мировой войны.

Исследователи считают, что, несмотря на развитие ракетных технологий и авиации, роль военно-морских сил в XXI веке в совокупной мощи государств не сильно снизилась, а по масштабу военного флота страны можно судить о ее амбициях на мировой арене.

Атомная подводная лодка ВМФ РФ во время учений в рамках комплексной арктической экспедиции Военно-морского флота и Русского географического общества «Умка-21» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Со времен Второй мировой войны военно-морской флот — это больше, чем просто корабли или подлодки, это и авиация, и другие силы и средства. Каждая составляющая сил флота в XXI веке используется там, где это максимально эффективно, — считает Александр Поливач.

В части оценки именно военно-морского потенциала мировых держав, исследователи на первое место поставили США. С двукратным отрывом от американцев следует Китай, на третьем месте ВМФ России, следом за нами — Япония, Индия и Великобритания. Исследователи отмечают рост военно-морского потенциала Индии, которая по совокупной мощи соответствующих сил в 2023 году впервые обошла бывшую метрополию.