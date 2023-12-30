Вышли на построение: чем пополнился ВМФ России в 2023 году

Российский Военно-морской флот продолжил активно обновлять свой боевой состав в 2023 году , несмотря на имеющиеся проблемы с импортозамещением и санкционным давлением. В течение года Андреевские флаги подняли на двух атомных подводных лодках и четырех надводных кораблях. Балтийский флот получил МРК «Наро-Фоминск» и корабль противоминной обороны «Лев Чернавин», Черноморский флот — корвет «Меркурий». В состав Тихоокеанского флота вошли два атомных подводных крейсера — «Император Александр III» и «Красноярск». На Северном флоте будет служить ракетный фрегат «Адмирал Головко», который получит на вооружение гиперзвуковые «Цирконы». В кораблестроительной отрасли в этом году начались масштабные перемены, призванные повысить ее эффективность и темпы выполнения гособоронзаказа.

Темпы не снизились

Темпы обновления российского Военно-морского флота не снизились по сравнению с 2022 годом. Тогда ВМФ тоже получил шесть надводных и подводных кораблей. Новые боевые единицы постепенно заменяют те, что были построены еще во времена СССР. Их, в свою очередь, выводят в консервацию.

Последняя в 2023 году церемония подъема Андреевского флага на новых кораблях ВМФ состоялась 25 декабря в Санкт-Петербурге с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу. Флаги подняли на ракетном фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и корабле противоминной обороны «Лев Чернавин». В своем выступлении на церемонии президент России подчеркнул, что кораблестроительная отрасль страны сейчас находится на подъеме и темпы строительства в интересах Военно-морского флота будут только нарастать.

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» во время церемонии спуска на воду на территории Средне-Невского судостроительного завода. 14 апреля 2023 года Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», — заявил Владимир Путин.

По словам президента, до 2027 года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М», шесть дизельных подводных лодок. Размещен заказ на строительство патрульных кораблей Арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Повышение эффективности в судостроении

По словам источника «Известий» в кораблестроительной отрасли, масштабные планы, озвученные президентом и министром обороны, в части расширения кораблестроительной программы связаны с пересмотром системы управления и обеспечения исполнения гособоронзаказа в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В августе корпорация перешла под контроль банка ВТБ, пост генерального директора структуры занял бывший топ-менеджер ВТБ Андрей Пучков.

— С августа все предприятия, входящие в структуру ОСК, прошли глобальный аудит. Выявлены слабые места, избыточные управленческие цепочки и расходы, начались организационно-штатные мероприятия. Новый гендиректор ОСК планирует в течение ближайших месяцев заменить всех директоров заводов, не выполняющих планы по гособоронзаказу и показывающих большие убытки, — сказал собеседник «Известий».

Торжественная церемония поднятия военно-морского флага РФ на атомном подводном крейсере «Император Александр III» на АО «ПО «Севмаш». 11 декабря 2023 года Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

В конце 2023 года СМИ сообщили о планируемой замене директоров петербургской «Северной верфи» и калининградского судостроительного завода «Янтарь». Оба предприятия строят надводные корабли для ВМФ России. 12 декабря сменился руководитель «Адмиралтейских верфей» — предприятия, строящего для ВМФ неатомные подводные лодки, — Андрея Веселова сменил Андрей Быстров.

Источник «Известий» в Минобороны России рассказал, что Военно-морской флот в целом удовлетворен подводным кораблестроением, но по строительству надводных кораблей для ВМФ есть много недостатков, сроки сдачи единиц постоянно переносятся.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», а также в режиме видеоконференции на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав ВМФ РФ, на судостроительном заводе «Северная верфь». 25 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

— В качестве примера могу привести малый ракетный корабль «Буря». Его спустили на воду еще в 2018 году. Планировался подъем флага в 2023-м, но уже несколько раз сроки переносились, это связано с устранением недостатков. Надеемся принять его в состав ВМФ в начале года, — рассказал офицер.

По словам собеседника «Известий», новому ракетному кораблю предстоит нести службу на Балтийском флоте.

Всего на сегодняшний день в боевом составе ВМФ России несут службу более 220 надводных кораблей и подводных лодок. Несмотря на обширную кораблестроительную программу, существенного роста численного состава ВМФ России в ближайшую пятилетку не предвидится. Новые корабли и подлодки строятся на замену единицам советской постройки, которые уже практически полностью выслужили установленные сроки эксплуатации и морально устарели.