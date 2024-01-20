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Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры. Об этом 20 января сообщила газета Pravda.

Отмечается, что министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с Россией и Белоруссией.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — приводит газета слова пресс-секретаря министра Павла Чорбы.

Минкульт Словакии в марте 2022 года запретил контакты и сотрудничество по своей линии с РФ и Белоруссией. Бывший глава ведомства Наталья Миланова, представительница одной из либеральных партий, потерявших в республике власть по итогам недавних парламентских выборов, объясняла это осуждением российской спецоперации на Украине. Действующий министр, представляющая в правительстве Словацкую национальную партию, 12 января отменила распоряжение предшественницы. Оно прекратило свое действие, по данным газеты, 15 января.

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Ранее, 13 декабря, вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что Россия не является врагом для республики, и пообещал приложить усилия для нормализации российско-словацких отношений.

3 декабря Блаха сказал, что граждан Словакии никто и никогда не заставит ненавидеть Россию. Словаки не теряют историческую память и ценят жертву русского народа во Второй мировой войне, подчеркнул он.

До этого, 30 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта Москвы и Киева, а также «стандартизации словацко-российских отношений».

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