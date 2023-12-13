Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха 13 декабря заявил, что Россия не является врагом для республики, и пообещал приложить усилия для нормализации российско-словацких отношений.

Блаха сообщил, что ранее в этот день он провел встречу с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым. В ходе встречи словацкий политик заявил, что его страна никогда не забудет вклад Советской армии в освобождение республики.

«При этом я подчеркнул, что наше правительство отказывается отправлять оружие на Украину, поскольку мы верим в мир и отвергаем эскалацию конфликта с РФ. Лично я сделаю всё, чтобы словацко-российские отношения снова вернулись в норму», — написал Блаха в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что нормализации диалога между Москвой и Братиславой хотят также граждане Словакии.

Ранее, 3 декабря, Блаха заявил, что граждан Словакии никто и никогда не заставит ненавидеть Россию. Словаки не теряют историческую память и ценят жертву русского народа во Второй мировой войне, подчеркнул он.

30 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Европейского союза (ЕС) и США, реализуемая в отношении Украины, не работает. Он также обратил внимание на то, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта Москвы и Киева, а также «стандартизации словацко-российских отношений».