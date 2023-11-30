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Премьер Словакии заявил о провале стратегии ЕС и США по Украине

Фицо: проводимая ЕС и США стратегия в отношении Украины явно не работает
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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Стратегия Европейского союза (ЕС) и США, которая реализуется в отношении Украины, не работает, заявил 30 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо в этот день принял послов США и России.

«Послам я объяснил словацкие внутригосударственные приоритеты, а также свой взгляд на конфликт на Украине, где до сих пор проводимая стратегия ЕС и США явно не работает», — приводит его слова газета Pravda.

Он обратил внимание на то, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, а также «стандартизации словацко-российских отношений».

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Ранее, 28 ноября, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что ресурсы для поддержки Украины уже заканчиваются у большинства стран Запада. По его мнению, Венгрия и Словакия могут в первую очередь отказаться от военной поддержки.

До этого, 26 ноября, министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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