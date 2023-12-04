Граждан Словакии никто и никогда не заставит ненавидеть Россию, словаки не теряют историческую память и ценят жертву русского народа во Второй мировой войне. Таким мнением в воскресенье, 3 декабря, поделился вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале.

Блаха уточнил, что данные тезисы он озвучил в ходе конференции левых сил в чешском городе Роуднице-над-Лабем, состоявшейся в выходные.

«Когда я сказал, что словаки не будут отправлять оружие на Украину, меня прервали бурные аплодисменты. <…> Точно так же, как когда я сказал, что мы не теряем нашей исторической памяти и ценим жертву русского народа во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

Блаха отметил, что поездка в Чехию стала его первым визитом за границу после назначения на пост вице-спикера парламента.

30 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Европейского союза (ЕС) и США, реализуемая в отношении Украины, не работает. Он также обратил внимание на то, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта Москвы и Киева, а также «стандартизации словацко-российских отношений».