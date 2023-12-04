Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Экономика
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 15,8 тыс. человек
Общество
В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах
Происшествия
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
Мир
Премьер Словакии Фицо в разговоре со Шмыгалем исключил поставки оружия Украине
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии сообщений от Эстонии о возможном закрытии границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Мир
На Украине рассказали о рассмотрении офисом Зеленского планов отставки Залужного
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября
Мир
WP заявила о признании военными на Украине безвыходной ситуации в зоне конфликта
Общество
Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Мир
Reuters предупредило о нехватке $22 млрд у армии Великобритании

В Словакии заявили о невозможности заставить граждан ненавидеть Россию

Вице-спикер Блаха: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию
0
Фото: посольство РФ в Словакии
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждан Словакии никто и никогда не заставит ненавидеть Россию, словаки не теряют историческую память и ценят жертву русского народа во Второй мировой войне. Таким мнением в воскресенье, 3 декабря, поделился вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале.

Блаха уточнил, что данные тезисы он озвучил в ходе конференции левых сил в чешском городе Роуднице-над-Лабем, состоявшейся в выходные.

«Когда я сказал, что словаки не будут отправлять оружие на Украину, меня прервали бурные аплодисменты. <…> Точно так же, как когда я сказал, что мы не теряем нашей исторической памяти и ценим жертву русского народа во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

Блаха отметил, что поездка в Чехию стала его первым визитом за границу после назначения на пост вице-спикера парламента.

Выходи, если что: новая партия Словакии призывает страну покинуть НАТО и ЕС
Почему растет популярность евроскептиков и почему они ставят на отношения с Москвой

30 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Европейского союза (ЕС) и США, реализуемая в отношении Украины, не работает. Он также обратил внимание на то, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта Москвы и Киева, а также «стандартизации словацко-российских отношений».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023