Стало известно о намерении Mercedes-Benz продать все автосалоны в Германии

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать все автосалоны в Германии. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителей компании 20 января.

Сообщается, что ни один из салонов не планируется закрывать, а 8 тыс. сотрудников сохранят свои места, но не исключено, что они станут зарабатывать меньше.

Генеральный производственный совет Mercedes против продажи автосалонов, назвав такое решение пощечиной для работников, которые шли на уступки по зарплате ради прибыли компании.

Решение распространяется на все 80 компаний, «независимо от того, находятся ли они в сельских или городских районах», сообщил представитель Mercedes изданию.

Также автопроизводитель исключает продажу всех автосалонов одной компании, дополняет «Газета.Ru».

Как отмечается, Mercedes ранее уже продавал свои автосалоны в других странах Европы.

Ранее, 26 декабря, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что через 10 лет мировые автомобильные компании, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю из-за стремительного развития китайского автопрома. По словам помощника главы государства, Mercedes и BMW могут повторить судьбу компании Volvo, проданной в Китай, и фактически перестанут быть европейскими.

20 декабря независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал, что за семь месяцев 2023 года в РФ было продано больше всего премиум-сегмента китайских производителей. Рейтинг продаж также возглавляют европейские автомобили — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7er-Reihe. Однако, несмотря на лидерство, число приобретенных немецких автомобилей месяц к месяцу сокращается.