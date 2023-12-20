Эксперт назвал самые продаваемые премиальные авто из КНР и оценил ситуацию на рынке

За семь месяцев 2023 года в РФ было продано более 28 тыс. авто премиум-сегмента китайских производителей. Из них 73% — это модели Exeed, 14% — Tank, 6% — Voyah, рассказал «Известиям» 20 декабря независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Он отметил, что спрос на такие машины остается на высоком уровне, и спрогнозировал продолжение китайской экспансии российского авторынка в 2024-м.

«Доля китайских премиальных авто по итогам семи месяцев 2023 года составила 5,6% от общего числа продаж дорогих авто на российском рынке. Несмотря на санкционные ограничения, спрос на такие автомобили в РФ остается на высоком уровне. Доля новых авто премиум класса по итогам октября увеличилась на 3,1% и составила 3,4», — отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что пока еще рейтинг продаж возглавляют европейские автомобили — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7er-Reihe. Однако, несмотря на лидерство, число приобретенных немецких автомобилей месяц к месяцу сокращается. При этом китайские автоконцерны стремятся нарастить свою долю в премиум-сегменте российского авторынка за счет расширения ассортимента, добавил Тузов.

Он напомнил, что в октябре 2023-го в Москве прошла презентация новых брендов из КНР — AITO, Weltmeister, Zeekr и Lixiang. А в следующем году россиян ждет старт официальных продаж кроссоверов Avatr 11 и седана Avatr 12.

«Увеличение продаж китайских автомобилей гарантировано не только в премиум-сегменте, но и в массовом. Здесь россиян тоже ожидают новинки: Chery Tiggo 9, Geely Atlas L, Haval Big Dog, Changan Oshan X5 Plus и другие модели», — сказал Тузов.

Кроме того, он отметил, что дорогие авто из КНР имеют большую ликвидность на вторичном рынке, а поставки запчастей для их ремонта и обслуживания осуществляются в полном объеме.

По словам эксперта, очевиден тренд на продолжение китайской экспансии российского рынка в наступающем году. Он подчеркнул, что для этого есть ряд предпосылок. Во-первых, он обратил внимание на то, что если раньше владельцы китайских авто регулярно сталкивались с поломками уже в первый год эксплуатации, то на сегодняшний день подобных кейсов — единицы.

«Во-вторых, стоимость премиальных автомобилей из КНР гораздо выгоднее, чем представителей европейских брендов, которые к тому же сейчас поставляются в РФ только при помощи параллельного импорта. Покупка такого авто предполагает не только отсутствие гарантии от производителя, но и сложности в подборе и поставке запчастей, ремонте и обслуживании. Кроме того, в них нельзя использовать ряд премиальных опций по причине отключения российских пользователей от заводского программного обеспечения брендов», — заключил Тузов.

Ранее, 11 декабря, директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский сообщил, что покупатели китайских марок автомобилей в 2023 году чаще останавливали свой выбор на моделях в белом, черном и сером цветах кузова. Россияне чаще отдают предпочтение классической палитре цветов, объяснил он.