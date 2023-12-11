Названы самые популярные среди россиян цвета китайских автомобилей

Покупатели китайских марок автомобилей в 2023 году чаще останавливали свой выбор на моделях в белом, черном и сером цветах кузова. Об этом 11 декабря рассказал директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский.

По его словам, россияне чаще отдают предпочтение классической палитре цветов. Например, покупатели марки Chery чаще выбирали белый и оттенки серого. А среди тех, кто выбрал FAW, были наиболее популярны черный, белый и серебристый цвета.

«Похожие предпочтения касательно палитры мы наблюдали и по брендам Geely и Omoda: покупатели выбирают черный, серый и белый цвета. Схожий выбор совершали и клиенты марки Changan: чаще всего приобретали автомобили в светло-сером, белом и черном исполнении. По бренду Tank наиболее востребованные окрасы в этом году — черный и оранжевый. По марке Voyah модель Dream чаще приобретают в черном и пурпурном исполнении, а Voyah Free — в зеленом, голубом и сером окрасе», — рассказал «Газете.Ru» Каменский.

При покупке электромобилей россияне чаще предпочитают яркие цвета, такие как зеленый, оранжевый и желтый.

До этого, 7 декабря, китайский премиум-бренд Exeed провел презентацию обновленного кроссовера VX, продажи которого стартуют 14 декабря. Теперь в мультимедийную систему автомобиля стали входить такие российские сервисы, как «Яндекс Навигатор» и «VK Музыка». Также автомобиль получил «автомат».