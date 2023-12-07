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Флагманский кроссовер Exeed получил «автомат» и российские сервисы

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Фото: Евгений Багдасаров
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Китайский премиум-бренд Exeed (принадлежит Chery) провел московскую презентацию обновленного кроссовера VX. Продажи машины стартуют 14 декабря, сообщили корреспонденту «Известий».

Exeed VX незначительно изменился внешне, но получил новый интерьер и улучшенные материалы отделки. На передней панели под общим стеклом расположились три больших цветных дисплея: два с диагональю 12,3 дюйма и один с диагональю 15,6 дюйма. В мультимедийную систему теперь зашиты такие популярные российские сервисы, как «VK Музыка» и «Яндекс Навигатор». Выход в интернет будет осуществляться через модем с российской СИМ-картой, причем в течение определенного периода владелец не платит за трафик.

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Селектор трансмиссии переместился за руль, а клавиши настройки кресел расположились на дверях. В распоряжении переднего пассажира — кресло с выдвижной оттоманкой.

Двухлитровый мотор (249 л.с.) теперь вместо «робота» предлагают с восьмиступенчатым «автоматом» — это реакция на просьбы клиентов, говорят в компании. Динамика машины с новой трансмиссией незначительно снизилась. Небольшим доработкам подверглась подвеска, а новая система полного привода предлагает семь режимов движения, в том числе несколько внедорожных.

Автомобиль будет представлен с шести- или семиместным салоном. Стартовая цена — от 6,5 млн рублей, что значительно дороже дорестайлингового VX.

16 ноября стали известны результаты исследования об отношении россиян к автобрендам из Китая. Его совместно провели онлайн-платформа «Авито Авто» и одно из крупнейших digital-агентств Kodix.

Больше половины респондентов (а именно 56%) среди тех, кто планирует покупку новой машины или пока не знает, будет ли покупать, положительно относятся к современным моделям китайских брендов. Негативное отношение лишь у 9%. Мужчины отнеслись чуть более негативно (12% против 7% у женщин). В то время как среди молодежи (18–24 года) больше тех, кто относится к китайским брендам позитивно.

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